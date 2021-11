Rasismin piruja voi nähdä sielläkin missä niitä ei ole – Tunteet pelissä ja niin pitää toisinaan ollakin

Viikon takainen Ylen tv-toimittajan Marja Sannikan keskusteluohjelma jätti jälkeensä enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksen tynkiäkään. Onko todellakin noin rajun yksisilmäisesti asiaansa uskovia, jotka näkevät rasismin piruja sielläkin, missä niitä ei ehdottomasti ole? On heitä ja heilläkin on silmien ja korvien avaajina eittämätön tehtävänsä ja tarkoituksensa. Tämä perjantai tässä ja nyt on kohta vain mennyttä historiaa,...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja