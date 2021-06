Rauha maassa kohti helleviikonloppua ja kesää

Vaalit olivat ja menivät, hyvä niin. Kukaan ei olisi enää kestänyt järjissään niitä jopa suomalaiseen älymystöön itsensä lukevien julkisia purkauksia, jossa media tekee sitä ja media tekee tätä, ”kyllähän me tämä tiedetään”.

Enteellistä oli, että muutamat niistä lisensiaatti- ja tohtorikoulutuksen saaneista ihmisistä, jotka ovat vuosikausia huutaneet trumpilaisen retoriikan hirveyttä, käyttävät samaa keinoa vaalitappion hetkellä itse.

Esimerkiksi Osmo Soininvaaran mukaan ”Ylen ’uutinen’ Sinnemäen rikosepäilystä oli likainen vaalitemppu, johon YLE osallistui tietoisesti tai naiiviuttaan.”

Soininvaara toisin sanoen epäili julkisesti Yleisradion puolueettomuutta tai samalla vaihtoehtoisesti ymmärryskykyä. Syytös on milteipä vakavin, minkä useiden tuhansien ammattilaisten talolle voi antaa.

Ei siis auta, jos esiselvitys tehty, syytä epäillä -kynnys on ylittynyt ja esitutkinta on käynnissä. Tästä ei saisi uutisoida, tai sitten uutisointi on likainen vaalitemppu? Feiknyyssiä huudetaan donaldien hengessä erityisesti silloin, kun oma torppa on tulessa.

Samantyyppistä spinnausta tapahtuu myös Kanta-Hämeessä. Ei ole yksi, kaksi eikä kolme kertaa, kun dosentit ja lakimiehet soittelevat jo etukäteen, mitä lehti saa tai voi julkaista. Viimeksi tällainen tilanne oli torstaina.

Lakimiehen haastoa siis odotellessa.

Olisi toisaalta hyvä, jos ensimmäistä kertaa julkisuuden kanssa tekemisissä olevat juristit tutustuisivat edes pintapuolisesti Journalistin ohjeisiin – ennen kuin neuvovat siinä, miten hyvää journalistista tapaa noudatetaan ja mikä on merkityksellistä ja miten juttuja kirjoitetaan.

Vihje: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

Toinen vihje: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

Kaikenlaisen somevouhutuksen ja -tärkeilyn jälkeen Suomi sulkeutuu ensi viikon jälkeen vetämään happea. Vaikuttaa siltä, ettei päivääkään liian aikaisin.

Elokapina-liikkeestä, ministerin pölhöilystä ja sen sellaisesta ei jaksa oikein edes aloittaa. Ainakin puoliksi vapaa koronakesä alkaa, rauhaa siis helteiseen maahan.