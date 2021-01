Miksi ravintolat saavat olla täynnä, mutta avarat museot pidetään kiinni?

Loman ja työn merkeissä kävin loppiaisen aikaan sekä Tampereella että Helsingissä.

Huomasin heti, kuinka helppoa ja turvallista on korona-aikaan asua niitä pienemmässä kaupungissa, jossa on kaikkialla väljää, ajoittain jopa autiota. Varsinkin pääkaupungissa on vaikea välttää ihmisryhmiä.

Tampereella ei onnistunut museossa käynti, sillä museot ovat alueellisen koronaohjausryhmän suosituksesta kiinni. Ja niin ovat monessa muussakin kaupungissa, kuten Turussa, Oulussa, Porissa ja Hämeenlinnassa.

Se tuntuu hätävarjelun liioittelulta, tai ainakin epäreilulta, sillä en ole koskaan nähnyt tungosta museoissa, ehkä lukuun ottamatta Edelfeltin tai Schjerfbeckin kaltaisten kansansuosikkien näyttelyiden viimeisiä päiviä Ateneumissa tai vasta-avautunutta Amos Rexiä.

Suurimmassa osassa museoita voisi vaellella aivan rauhassa, moninkertaisia turvavälejä pitäen. Vaikka rajoitus olisi kymmenen henkilöä, tuskin tulisi jonoja sisäänkäyntiin.

Museot ovat auki muun muassa pohjalaismaakunnissa sekä Raumalla ja Rovaniemellä. Nyt on juuri sopiva aika hiljaiseen, pohdiskelevaan museokäyntiin ja pysähtymiseen teosten äärelle.

Koska tekemistä oli vähän, satsasin ulkona syömiseen. Neljän päivän aikana söin ravintoloissa viisi kertaa. Ne olivat ihania kulinaristisia elämyksiä ja virkistivät myös mieltä.

Osassa paikoista ruokailu onnistui hienosti turvavälejä pitäen, mutta varsinkin pääkaupungissa neliöt ovat kalliita, joten ravintolatkin ovat pienempiä ja tiiviimpiä. Pöydät ovat vieri vieressä, eikä maski päällä tunnetusti voi syödä.

Mukavaa, että ihmiset ovat taas alkaneet käydä ruokaravintoloissa, mutta väistämättä tuli mieleen, että ollaanko nyt liiankin huolettomia.

En halua todellakaan sulkea ruokaravintoloita, mutta tasapuolisuuden nimissä toivon kovasti, että museot avataan.

Ja jos väki saa kokoontua ravintoloihin pariksi tunniksi illallistamaan, miksei sitten teatteriin tai konserttisaliin maski kasvoilla istumaan turvaetäisyyksin? Salista poistuminen sujuu hallitusti riveittäin, ehdin syksyllä todeta.

Kaikki Finnkinon elokuvateatterit ovat suljettuina. Mutta muun muassa Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Kajaanissa ja Rovaniemellä operoiva Bio Rex esittää elokuvia. Se on jonkinlainen kulttuuriteko, sillä kymmenellä asiakaspaikalla ei tehdä tiliä.

Tein yhtenä iltana ennen joulua irtioton askareista. Tarjolla paikallisessa elokuvateatterissa oli yllättävän useita elokuvia ja näytöksiä. Taisimme olla päivän ainoat asiakkaat, sillä lipunmyyjä aivan hämmästyi. Myöhempiinkään näytöksiin ei mennyt kukaan, ja vahtimestari sammutti valot, kun astuimme ulos.