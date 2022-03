Ristiriitaiset Nato-asenteet vaikeuksissa – Tiedetäänkö edes, mikä on optio?

Poliittisen liturgian mukaan Suomella on Nato-optio. Kaikki puolueet ovat hyväksyneet käsitteen eduskunnan selonteoissa. Kokoomus ja Vasemmistoliitto ovat ainoat puolueet, joilla on ohjelmissaan selvä Nato-mielipide. Puolueohjelmat ja puheet optiosta viittaavat siihen, ettei osata päättää eikä tiedetä, mitä optio tarkoittaa. Optio on arvopaperina johdannaissopimus, jolla myyjä antaa sitovan lupauksen kaupasta määrätyillä ehdoilla. Kuka on myynyt Suomelle sitovan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja