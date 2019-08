Sama poliitikko ja kaksi puhetapaa – kumpaa uskoisi?

Voi kun pääsisi edes unessa jututtamaan Vladimir Putinia tai Sauli Niinistöä niin, että jututettava olisi nauttinut jotain estoja poistavaa.

Presidenttien lehdistötilaisuus keskiviikkona Helsingissä oli mallisuoritus siitä, miten julkisesti – ammattikielellä on the record – asiat ilmaistaan hyvin niukasti ja jättäen tilaa itse kunkin toivomille tulkinnoille.

Presidentit eivät päästä harkintansa muuria herpaantumaan hetkeksikään. Kameroiden edessä kaikella on merkitystä: sillä mitä sanotaan ja miten, silläkin mitä ei sanota.

Kaksikielisen tilaisuuden pidättyneisyyttä lisää, että kummankin presidentin sanoman välittää oma tulkki. Virallisen venäläistulkin suomi ei ole yhtä vivahteikasta kuin Putinin alkuperäinen puheenparsi. Kun presidentti ivasi toimittajaa ”hellästä huolenpidosta” ihmisoikeusasioissa, ironia laimeni matkalle.

Kun Niinistö toivotti ”hyvää alkuiltaa”, suomenkielinen kuulija mietti Putinin myöhästyneen taas pari tuntia. Venäjäksi tulkki pelkisti: ”hyvää päivää”.

Toista olisi seurata Putinia ja Niinistöä off the record.

Kun toimittaja puhuu poliitikon kanssa off the record, se ei tarkoita, ettei puhutusta olisi tarkoitus mitään kirjoittaa. Yleensä puhuja toivoo, että hänen viestinsä hiipisi julki. Hän vain ei halua paljastua sen sanojaksi.

Chatham House -sääntö tarkoittaa, että sanottua ei saa julkisuudessa yhdistää sanojaan. Muutoin puheenaiheista sopii ja pitääkin kertoa. Jokainen politiikassa toimiva tuntee avoimuuden kerrokset.

Jos off the record kerrottu tieto on yhteiskunnalliselta merkitykseltään olennainen, paine ja velvollisuuskin sen julki tuomiseen kasvaa. Toimittaja ei voi kauan istua oikeasti kovan uutisen päällä. Puntarin toisessa kupissa on lähteen luottamus, jonka voi pettää vain kerran.

Toimivalle yhteiskunnalle on tärkeää, että asioista keskustellaan julkisesti omalla nimellä. Korkeiden päättäjien tekemisiä ja aikeita on voitava arvioida sanatarkasti.

Arkaluontoisimpia tietoja poliitikot eivät kuitenkaan kerro nauhurin pyöriessä. Usein tieto kerrotaan ensin luotetulle journalistille tai vaikka päätoimittajalle. Vasta testipallon jälkeen saattaa tulla haastattelun aika.

Haasteeksi muodostuu, jos poliitikon puheet off ja on the record alkavat irtautua liikaa toisistaan. Monella herkullisia uutisaiheita putoilee molemmista suupielistä vain ”luottamuksellisessa taustakeskustelussa”.

Myös talouselämän isot vallankäyttäjät kokevat turhan usein, ettei julkisesta haastattelusta ole heille hyötyä. He eivät huomaa, että puskista mediaan kykenee vaikuttamaan ani harva.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja.