Viitaniemi: Sattuman sanelema juttu - Matka Miina Sillanpäästä nykyhallituksen mimmiliigaan on ollut pitkä

Sivistyneen maailman katseet ovat kiinnittyneet pieneen pohjoiseen Suomeen tuoreen hallitusremontin ansiosta. Uutinen määritellään yksinkertaisimmillaan poikkeamaksi odotetusta tavanomaisesta kehityksestä ja juuri sellainen on nyt meillä sattunut.

Neljää viidestä hallituspuolueesta johtaa nainen ja demarien puoluekokouksen jälkeen naisilla on vallan kahvassa täyskäsi.

Nuorten naisten vyörytys luo Suomi-kuvaa enemmän kuin urheillen saavutetut maailmanmestaruudet tai muut maineteot kulttuurin, sivistyksen tai talouden aloilla.

Tuskin koskaan sitten talvisodan kansainvälinen lehdistö on ollut yhtä kiinnostunut Suomesta ja suomalaisista. Maailman johtavilta medioilta satelee haastattelupyyntöjä niin, että pääministerin pakeille on jonoa.

Salkuitta jääneet setämiehet ovat jo lietsoneet ajatusta naisten salaliitosta, kabinettien hämyssä kähmitystä vallankaappauksesta.

Tuskinpa vaan, sillä kyse on sattumien sanelemasta jutusta. Jokainen johtonainen on vuorollaan menestynyt kotirataottelujen kalkkiviivoilla miespuolisia kilpailijoitaan paremmin, demokratian pöytätapoja on noudatettu.

Mikään muu ei Suomen oloissa olisi edes mahdollista.

Matka Miina Sillanpäästä , maan ensimmäisestä naisministeristä nykyiseen mimmiliigaan on ollut pitkä. Naiset ovat puhkoneet pian kaikki oikeat tai kuvitellut lasikatot.

Naiset ovat kelvanneet papin virkaan vuodesta 1986 alkaen ja sotilaiksi kymmenkunta vuotta myöhemmin.

Ensimmäinen naispiispa on jo eläkkeellä, mutta naiskenraalia ei vielä äskeisenä itsenäisyyspäivänä ylennetty. Sitä joudutaan odottamaan tovi, mutta everstiluutnantissa asti ollaan jo.

Mikä sitten muuttuu yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Ei kai isosti juuri mikään. Presidentilinnan kättelyseremonia ei ongelmia poistanut, arki alkoi heti.

Opposition perussuomalaiset ja kokoomus ovat äijäpuolueita ja sellaisia ne ovat aina olleet. Ne tuskin vetävät silkkihansikkaita käsiinsä vain siksi, että vastapelureina on paljon naisia.

Herrasmiesmäisyys ei vastakaan leimaa opposition puheita, tasa-arvoa se on sekin.

Poliittisen perimätiedon mukaan lamavuosien valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok.) itketti naisministereitä raatelemalla heidän budjettiesityksensä.

Itkun hyrske vallan kammareissa saattaa laantua, sillä on vaikea uskoa, että Katri Kulmunin (kesk.) käsittelyssä yksikään ministeri sentään kyynelehtisi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutteli, että viisikkoa koossa pitävä liima on hallitusohjelma. Se toki käy lukujärjestykseksi, mutta todellinen yhtenäisyyden pitovoide on perussuomalaisten gallupsuosio.

Mimmiliigalla on onnistumisen pakko, tuloksia on tultava, sillä muuten ei hyvä heilu. Ankara arki taloudessa ja työllisyydessä, al-Holin sotaorpojen ja Isis-leskien asia ja monet muut vaativat lujia ja ripeitä päätöksiä.

Marinin hallitus aloittaa vaikeuksista huolimatta myönteisten tähtien alla. Kovin paljoa valtioviisautta ei tarvita siihen, että se on jo edeltäjäänsä etevämpi.

Rinteen söhellys oli kerrassaan kamalaa.

Kirjoittaja on ansaittuja eläkepäiviään viettävä Hämeen Sanomien pitkäaikainen toimittaja.