Meidän kissojamme Topia ja Intoa kutsutaan edelleenkin pronominilla se, vaikka mirrit suuresti rakastettuja perheenjäseniä ovatkin. Katit itse eivät tunnu suuremmin välittävän asiasta. Niille on tärkeintä, että palvelu pelaa. Kun rapsutuksia riittää ja shebaa on kupissa, ovat kisut elämäänsä tyytyväisiä. Kissa on kissa ja arvokas omana itsenään. Sen arvoa ei lisää jalustalle nostaminen tai hän-pronominin käyttö....