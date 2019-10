Sihvonen jyrähtää HPK:n ryöstöhankinnan juurisyistä: Liiga auki, tunarit!

Oi aikoja, oi tapoja. Kuka olisi uskonut, että pieni mutta sinnikäs ja osaava HPK ostaa suurelta ja mahtavalta TPS:ltä laadukkaan puolustajan pois kuleksimasta jo lokakuussa. Lokakuussa!

Kiistatta kiekollisen pelin taitava pakki Santeri Lukka on hyvä vahvistus Kerholle ja urheilullinen menetys Palloseuralle.Miten tähän on tultu, se on sitten jo kovempi juttu se.

Suljettu Liiga tuottaa tepposiaan. Liigastahan ei voi tippua, vaikka töppäilisi niinkin rajusti liki joka rintamalla kuin TPS.

Kun jatkuvalla urheilullisella osaamisella ja edes säällisellä menestyksellä ei ole merkitystä, voidaan seurojen hallitukset vuorata erilaisilla miljonääreillä, joilla itse alasta, jääkiekkoilusta, ei ole tuon taivaallista ymmärrystä.

Kuinka pitkä matka tästä on enää siihen, että mitä erilaisimmat ulkourheilulliset yhteiskunnalliset tahot alkavat käyttää maan ykköslajia pelkkänä astinlautana aivan muuhun kuin jääkiekkoiluun? Se onnistuu kyllä, koska seuralla ei ole riskiä pudota, vaikka jonkin lätkäorganisaation hallitus olisi vain peitenimi esimerkiksi laajamittaiselle rakennustoiminnalle.

Kyllä Turussa pytinkiä nousee, kun rakennuttajina tai heidän kellokkaina esiintyvät tahot kuten TPS, Koivut ja jokin tunnettu pelifirma. Siinä ei sitten se vanha Turun tauti paina yhtikäs mitään. Uusi tauti lyö vanhan laudalta mennen tullen.

Vaikka tuo tuossa edellä on puoleltani kärjistys, ei kai se totta voi olla, niin hiukan sopisi Liigankin miettiä. Samoin Suomen Jääkiekkoliiton. Mielestäni ei ole tolkkua siinä, että pääsarjajääkiekkoiluamme ajetaan yhä enemmän harvain kerhoksi, melkeinpä salaseuraksi ja veljien bisnesalustaksi, jonka suojista voidaan periaatteessa tehdä melkein mitä vain.

Sarja auki, tunarit!