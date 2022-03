Nokian Renkaat on puun ja kuoren välissä, koska noin 80 prosenttia sen tuotannosta on Venäjällä. Vanha suomalainen teollisuusyritys on laittanut munat samaan koriin Venäjälle piittaamatta riskeistä. Nokian tehdasta on ajettu alas ja sen teknisen taito on viety muualle. Ukrainan kriisi romautti Nokian Renkaiden osakkeen arvo. Nokian Renkaat on vain pahentanut tilannettaan päättämättömyydellään ja viestinnällään. Yhtiö...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja