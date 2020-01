Somen piti olla aikamme suuria mullistuksia, mutta siitä tulikin ahdistava riitelyn pesä

Muistaako kukaan teistä sitä aikaa, jolloin joutilaana, vaikka bussissa oli, no, tekemättä oikeastaan yhtään mitään?

Kun ei kaivanut puhelinta taskusta ja alkanut peukulla tökkiä näyttöä, tykätä ja seurata kaikkea? Kun sai olla sosiaalinen ihan suoraan kanssakäyvän ihmisen kanssa?

Olen yhtäkkiä alkanut kaivata sitä aikaa.

Sosiaalinen media on eittämättä 2000-luvun merkittävimpiä keksintöjä.

Arkiset kaduntallaajat saivat yhtäkkiä esimerkiksi Facebookin, Twitterin ja Snapchatin kautta äänensä julki, ilman radioaaltoja, painokoneita tai televisiokameraa. Sitä pystyy ottamaan yhteyttä keneen tahansa, vaikka pääministeriin.

Someen pääsee käsiksi älypuhelimella. Ihmisistä se ei kuitenkaan ole tehnyt yhtään sen älykkäämpiä.

Somenhan piti tehdä maailmasta pienemmän ja yhdistää toisella tavoin ajattelevia ihmisiä. Ongelma ehkä piilee siinä, etteivät eri tavalla ajattelevat oikeasti halua olla toisenmielisten kanssa tekemisissä, ainakaan rakentavasti.

Tavoite on nyt, 2020-luvun alkukajossa puoliksi onnistunut. Ihmisiä some kyllä on yhdistänyt, ja vielä erimielisiäkin. Onhan riitakin keskustelua.

Älykäs keskustelu ei tunnu olevan puoliksikaan yhtä hauskaa kuin tahallinen väärin ymmärtäminen, riitely ja nokkela piikittely.

Ahtaaseen ilmaisuun pakottavassa Twitterissä nälviminen on saanut ihan uuden merkityksen.

Huomaan ahdistuvani, kun luen virtaa. En yhtään ihmettele Mediakasvatusseuran Some ja nuoret -tutkimuksen tulosta, jonka mukaan yhä kasvava osa nuorista kokee tulleensa kiusatuksi sosiaalisessa mediassa.

Harva aikuinen rohkenee, ainakaan selvin päin alkaa haukkua bussissa vieressä istuvaa tyhmäksi kusipääksi. Somen kautta niin voi tehdä.

Aloin taannoin jättää puhelintani tarkoituksella toiseen huoneeseen iltaisin. Kokeilen, miltä tuntuu olla räpelöimättä ja selaamatta uutismedioiden ja ennen kaikkea eri some-kanavien loputonta sisältöviidakkoa.

Toistaiseksi tulokset ovat rohkaisevia. V-käyräni on laskenut. Pieni tylsistyminen ei tee yhtään pahaa.

Lue myös: Pränkki voi olla rikos – Nuorten sosiaalisen median käyttö on johtanut jopa käräjille Hämeenlinnan seudulla