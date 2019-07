Sovellusvanhus ei makaa märissä vaipoissaan

Viime päivinä monet julkkikset ja tavikset ovat jakaneet Facebookissa kuviaan, joissa heidät on käsitelty vanhuksen näköiseksi. Vanhennuskäsittelyn takana on Face App -puhelinsovellus, jonka on ladannut yli 100 miljoonaa ihmistä ympäri maapallon.

Jotkut vanhuskuvan postanneista kommentoivat näyttävänsä vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan, tai kaukaisemmilta sukulaisiltaan.

Hauskoja kuvia katsellessa tulee mieleen, että toivottavasti niiden jakajat pysähtyvät hetkeksi miettimään sitä, että millaista heidän elämänsä oikeasti vanhuksena on.

Kun nuorelta kysyy, millaisena hän näkee oman elämänsä ehtoopuolen, saa yleensä kahdenlaisia vastauksia.

Ensimmäinen vastaus on hyvin looginen, nuori ei pysty näkemään itseään vanhuksena ollenkaan. Vanhuusikä tuntuu niin kaukaiselta, mahdottomalta asialta nuoruuden keskellä.

Toinen vastaus maalailee vanhuuden paratiisirannalla löntystelyksi, letkeän aktiiviseksi, valoisaksi lopuksi ennen ikuisuuteen siirtymistä.

Jälkimmäistä mielikuvaa vanhennussovelluksen kuvatkin alleviivaavat.

Vanhennetuissa kuvissa ihmiset näyttävät vanhentuneen arvokkaasti ja charmantisti. Rypyt näyttävät muodostuneen kasvoille vuosikymmenien liiallisesti nauramisesta, iho on kauniisti päivettynyt ja olomuoto on kaikin puolin terveellinen.

Sovellusvanhukset eivät jonota ruokajonoissa, kaiva tyhjiä pulloja roskiksista tai laske ruokakaupassa jokaista senttiä.

Sovellusvanhus ei päädy vanhainkodin sänkyyn makaamaan märissä vaipoissaan. Hänen passinsa täyttyy eksoottisten maiden leimoista. Maailmaa kiertävä sovellusvanhus ehtii kuitenkin koti-Suomeen viettämään täydellistä perhejoulua, ennen kuin veri vetää taas tropiikkiin.

Hän käyttää alkoholia kohtuuden rajoissa, kosmopoliitin varmuudella. Hän ei joudu läheisväkivallan uhriksi eikä lyö itsekään.

Sovellusvanhus ei jää koskaan yksin.

Täydellisessä maailmassa kaikki eläisivät elämänsä loppuvuodet sovellusvanhuksen unelmaa.

Monelle todellisuus on kuitenkin aivan jotain muuta.