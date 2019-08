Suomea jaetaan putinilaisesti omilla päätöksillä

Suomi jakautuu alueellisesti. Ilmiö on täysin toinen kuin 1960-luvun maaltamuutto. Väestö kasvaa nyt vain parissa keskuksessa.

Jaon vaikutukset näkyvät kirkkaasti asuntokaupassa ja asuntojen hintojen kehityksessä. Eräissä keskuksissa asunnot kallistuvat kaiken aikaa. Muualla jopa nimellishinnat ovat laskeneet jo pitkään.

Jakautuminen on harvalle suomalaiselle edullista. Pääkaupunkiseudulla perheasuntojen hinnat ovat pitkään ylittäneet ihmisten maksukyvyn. Asuntoja voidaan ostaa velaksi, koska korot ovat nollassa.

Vuokralla asuminen on yleistynyt. Sijoittajat ostavat vuokra-asuntoja ja vuokrarahat saadaan yhä useammin yhteiskunnan avustuksina. Sijoitustuotto perustuu usein kuvitelmaan asuntojen arvon noususta.

Keskusten ulkopuolella ihmisten on vaikea muuttaa asuntoihin, jotka palvelisivat heitä parhaiten. Rakennelma räjähtää, kun korot palaavat normaalille tasolle.

Kouluviisaat puhuvat kaupungistumisen trendistä. Meillä pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Oulu saavat asukkaita, koska raha keskitetään näihin kaupunkeihin. Suomen kehitys ei ole vertailukelpoinen kehitysmaiden maaltapaon kanssa. Pikemminkin meillä keskitetään valtaa ja rahaa kuin Putinin Venäjällä.

Neljä yliopistoa ja keskusta imee julkiset tutkimus- ja tuotekehitysrahat. Rahat suorastaan karttavat kotimaista tuotantoa. Suuret yliopistot nielaisivat etäpisteensä rahoitusuudistuksen jälkeen.

Suuret keskukset ovat suurten yritysten päätoimipaikkoja, joissa on hyödytty kotimaisen tuotannon alasajosta. Muualta Suomesta on lakkautettu tuotantoa, jota on siirretty Aasiaan. Esimerkiksi metsäteollisuudesta on sammutettu muutamassa vuodessa noin 30 konetta. Vauraasta Kymenlaaksosta on tullut kehitysaluetta.

Julkinen valta on kohdellut tylysti esimerkiksi Hämeenlinnaa. Puolustusvoimat on marssitettu pois kaupungista. Tampereen yliopistosta jäi tänne vain paha maku. Virastojen toimintaa on siirretty muualle.

Kolmen suurimman kaupungin poliittisesta ylivoimasta kertoo, että ne nappasivat viime talvena niskalenkin ratakeskustelusta. Suomeen oltiin yhtäkkiä tekemässä velkarahalla tunnin junia vain näiden kaupunkien välille.

Suomea keskitetään vaarallisella tavalla veroilla, viranomaisten päätöksillä ja poliittisella yksisilmäisyydellä. Tuuli saattaa vielä kääntyä.