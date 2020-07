Supertähtien allekirjoittama vetoomus paljasti sen, mikä suomalaisessa musiikkimaailmassa loistaa poissaolollaan

Duunarirokkari Bruce Springsteen kirjoitti laulun amerikkalaisen pikkukaupungin kasvatista, joka sai aikaiseksi lähinnä harmia ja hankaluuksia.

Lopulta pienen ihmisen käteen annetaan kivääri, ja hänet lähetetään vieraaseen maahan tappamaan paikallisia. Vietnamin sotaa kritisoivassa Born in The U.S.A. –laulussa on toki jenkkipatriootille kelpaava kertosäe, kunhan ei jää tarkemmin kuuntelemaan, mitä Springsteen kähisee.

Hitti vaikutti vuonna 1984 presidentinvaalikampanjaansa käyneeseen Ronald Reaganiin niin, että hän puhui Springsteenistä kampanjatilaisuuksissaan. Pomolla ei kuitenkaan ollut pienintä kiinnostusta kannattaa republikaaniehdokasta, varsinkaan julkisesti.

Historia vaikutti toistavan itseään tällä viikolla. Helsingin Sanomat kertoi, kuinka kymmenet artistit julkaisivat vetoomuksen, ettei heidän musiikkiaan käytettäisi poliittisissa tilaisuuksissa tai yhteyksissä ilman heidän lupaansa.

– Yksikään poliitikko ei hyödy siitä, että suosittu artisti kieltää heidät julkisesti, vetoomuksessa muun muassa todetaan.

Ketään varsinaista poliitikkoa ei vetoomuksessa todeta nimeltä, mutta Donald Trumpin vaikutus paistaa läpi.

The Rolling Stones on julkisesti uhannut oikeusjutulla, jos heidän musiikkiaan käytetään Trumpin tilaisuuksissa. R.E.M., Pharell Williams, Adele, Queen ja Aerosmith ovat vaatineet samaa. Poppareista harva on hänen puolellaan.

Yhdysvalloissa politiikalla ja kulttuurilla on erilainen historia kuin Suomessa. Rapakon takana viihdeohjelmat, kuten Saturday Night Live, esittävät ehdokkaita niin epätasapuolisesti, ettei kannanotto jää epäselväksi.

Suomessa muusikoiden kannanotoista muistetaan lähinnä Maki Kolehmaisen kirjoittama ralli Sauli Niinistön kampanjalle. Pekka Haavisto (vihr.) hyötyi, kun paluun tehnyt Ultra Bra asettui hänen taakseen.

Pienistä poikkeuksista huolimatta Suomen valtavirtamusiikki välttelee politiikkaa, ja se on sääli. Lopputuloksena meillä on radiokanavat, joiden soittolistat ovat täynnä valjuja lauluja kaljanjuonnista ja rakkaudesta eikä aidoista ongelmista.

Samalla maassa on pääministeri, jonka lempibändeihin kuuluu avoimen poliittinen suurbändi Rage Against The Machine.

Tilausta olisi, vaikkeivät kaikki tykkäisikään.