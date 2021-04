Tapaus VTV on syytä perata julkisesti ja läpinäkyvästi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on ollut sille epämiellyttävässä julkisuudessa lähinnä pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin hämmästyttävien matkojen ja laskujen takia. Yli-Viikari on matkustellut verovaroin ties missä, mistä ei ole Suomelle minkäänlaista hyötyä tai edes iloa. Perjantaina ihan perinteisen journalistisen pommin pudotti Iltalehden hämeenlinnalaistoimittaja Jarno Liski, jonka jutussa kerrottiin, että Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoimintaa on muokattu systemaattisesti tarkastuskohteille mieluisammaksi pääjohtaja…