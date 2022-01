Taru Väänäsen kolumni: Eläkkeelle jäävältä työkaverilta voi oppia paljon, jos on malttia kuunnella – yksi saamani neuvo nousi ylitse muiden

Miltä on tuntunut olla toimittaja tai lehtikuvaaja kuudella eri vuosikymmenellä? Sitä minulla on ollut mahdollisuus kysyä kahdeltakin hiljattain eläkkeelle jääneeltä kollegalta. Uralle mahtuneiden uutistapahtumien lista on pitkä ja hätkähdyttävä: Kekkos-Suomen loppu, Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus, Neuvostoliiton hajoaminen, Estonian turma, WTC:n kaksoistornien luhistuminen, Thaimaan tsunami… Ohessa on seurattu kotoisten kuntavaalien tulokset ja metsästetty uutiskuviin muikkumarkkinoiden mukavimmat ilmeet. Katselin...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja