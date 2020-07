Teams, hikeä ja kyyneliä

Voisin alkaa laskea kuinka monta tuntia olen käyttänyt taakse jääneenä keväänä aikaani kouluun ja siihen liittyviin tehtäviin, mutta siihen tarvittaisiin aika monen käden sormet.

Kun maaliskuussa ymmärsin, etteivät lukiolaisetkaan säästyisi koronan vaikutuksilta, se tuntui aluksi lähinnä helpottavalta.

Jäljellä oli enää koeviikko, ja ajattelin etäopetuksen olevan mahdollisuus keskittyä lukemiseen ja lepäämiseen. Kokeet olivat jo sähköisiä, joten en odottanut sen tuottavan haasteita. Silmänräpäyksessähän tässä palattaisiin jo normaaliin arkeen entistä jaksavampana.

Jakson viimeinen opiskeluviikko käynnisti kuitenkin koko kevään jatkuneen stressimyllyn. Tuntui, että opettajatkin panikoivat uuden tilanteen edessä ja lykkäsivät tehtäviä minkä ehtivät.

Opetuksen toteutus Teams-sovelluksessa lähti rullaamaan yllättävän hyvin, vaikka nettiyhteydet pätkivät silloin tällöin suuren kuormituksen vuoksi. Kokeet tulivat ja menivät, ja alku sujui suhteellisen jouhevasti.

Uuteen jaksoon siirryttäessä haasteita alkoi tulla ilmi. Päivät kuluivat kannettavan äärellä useita tunteja putkeen istuen, ja välitunnit jäivät lyhyiksi.

Ajankäytön hallinta tuntui joskus lähes mahdottomalta. Koulupäivän ”loppuessa” edessä oli vielä viiden oppiaineen läksyt, joita yllätin itseni tekemästä illan myöhäisillä tunneilla. Uskallan todeta, etten ollut ainoa.

Riittävän tuen ja avun saaminen saattoi olla kortilla etäjärjestelyssä, jos opiskelija niitä tarvitsi.

Teamsissa puheenvuoron oppitunnilla sai avaamalla mikrofonin, mutta harva halusi jatkuvasti keskeyttää opetuksen kysyäkseen apua.

Kynnys kysyä opettajalta henkilökohtaisesti tunnin jälkeen Wilma-viestillä oli vielä korkeampi. Motivaatio laski kuin lehmän häntä, jos tippui kärryiltä ja työt kasaantuivat.

Ympäristönä koti ei läheskään kaikilla ole ihanteellinen etäopiskelulle saati -töille. Sisarus pamahtaa huoneeseen, ja isän tärkeästä kokouksesta on katkennut nettiyhteys. Hetkessä keskittyminen integraaleihin hälvenee.

Mikä on välttämätöntä, on välttämätöntä. Kiistämätön tosiasia on myös se, että ihmiset ovat erilaisia ja jokaiselle sopii eri opiskelutyyli.

Asioiden läpikäynti opettajan johdolla tuntui olevan linjana lähes kaikilla kursseilla, jolloin tehtäviä jäi normaalia enemmän kouluajan ulkopuolelle. On vaikea sanoa, tarjoaako etäopetus paljon mahdollisuuksia tällä saralla.

Selkeä ongelma oli asioiden määrä suhteessa etätunnin etenemisvauhtiin, mikä näkyi tuntien venymisenä. Välillä heräsi kysymys siitä, onko tarkoituksena oppia asiat hyvin vai käydä kaikki mahdollinen läpi.

Syksyn opinnot antavat omat huolenaiheensa tulevana ylioppilaskokelaana. Tärkeät kertauskurssit sijoittuvat alkusyksylle, ja kirjoittamaankin pitäisi päästä.

Suunnitelmallisuus ja hyvä organisointi koulun puolelta ovat nyt tärkeitä, jotta kirjoittajat saavat valmiudet ja keskittymisrauhan tähän tärkeään koetukseen – myös mahdollisessa etäopetuksessa.