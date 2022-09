Tekeekö Batman & Robin -duo paluun Hämeenlinnaan? Saako "hyvämainen kasvukaupunki" uuden elinvoimakaksikon?

Tiistaina se ilmoitus ilmestyi: Hämeenlinna, “hyvämaineinen kasvukaupunki”, kertoi hakevansa elinvoimajohtajaa muun muassa “tunnistamaan potentiaaliset tulevaisuuden kehittämisen kivijalat”. Veli-Matti Virtanen Kuva: Pekka Rautiainen Googlen automaattisen hakusanaehdottelun perusteella kansa oli jo rientänyt etsimään uuden herran palkkatietoja. Kerrattakoon siis: henkilöstöjohdon arvioima “kokonaiskustannusvaikutus” on 125 100 euroa vuodessa. Tämä on laskettu 8 100 euron kuukausipalkan pohjalta. Palkkataso on sama kuin nykyisillä...