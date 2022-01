Terhi Nevalaisen kolumni: Nämä uutiset haluaisin tänä vuonna lukea

Olemme jälleen selvinneet yhdestä sellaisesta vuodesta, jona olemme joutuneet lukemaan haljuja uutisia. Koska uutiset tuskin ovat tänäkään vuonna täysin sellaisia kuin toivoisin, kirjoitan paremmat uutiset itse. Vuonna 2022 tapahtuu seuraavaa: Ilmastonmuutos on peruttu. Pitkään kehitteillä ollut fuusioenergia nytkähtää eteenpäin niin rajusti, että saasteeton ja halpa sähköenergia on kaikkien saatavilla. Tuotantoaineena on vety, jota saadaan rajattomasti...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja