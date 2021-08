Töissä on turha yrittää mahdottomasta mahdollista, sillä joskus työnteko on varmaa epäonnistumista

Kollegani mukaan minun pitäisi kirjoittaa siitä, kuinka en stressaa töistäni, vaikka työtehtäviä kasaantuisi isompikin pino pöydälle. Jos huolettomuuden taidon sanoittaminen olisi niin helppoa, olisin jo aikoja sitten kirjoittanut menestyneen lifestyle-oppaan. Joillekin ihmisille työ on tärkein asia heidän päivissään. Joillekin se on vain keino rahoittaa vapaa-aikansa tärkeimpiä asioita. Useimmille meistä se on jotain tältä väliltä. Silti…