Toivottavasti tulevaisuuden lapset eivät joudu kysymään: "Äiti, mitä oli live?"

Tapahtumat ovat yksi osa-alue, johon koronapandemia on iskenyt kovaa. Kenties kaikkein kovimmin, kun otetaan huomioon, että tapahtumia ei käytännössä ole.Paljon on siirretty, vielä enemmän on peruttu. On hyvin mahdollista, että monia tapahtumia joudutaan siirtämään vielä uudestakin ajankohdasta – ellei sitten lopulta peruta kokonaan.Vaikka vakavalla asialla ei saa leikkiä, käytän tätä vertausta silti: tapahtuma-ala on teho-osastolla.Yksi…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.