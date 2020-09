Toriparkkikeskusteluun liittyy kaksi sitkeää mielikuvaa, eivätkä ne katoa valtuuston päätöksellä

Hämeenlinnan valtuusto saa ensi maanantaina eteensä P-toria eli kiisteltyä toriparkkia koskevan pykälän.

Jos se hyväksytään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, valtuusto toteaa, ettei P-torin rakentamiselle ole edellytyksiä, kun yksityisiä rahoittajia ei ole löytynyt ja kaupungin oma talous sukeltaa syvemmällä kuin toriparkin monttu.

Perussuomalaiset ja vihreät ovat moittineet päätösesitystä siitä, että se jättää yhä takaportin auki toriparkille. Toriparkki pysyy mukana kaavatyössä, vaikka valtuusto nyt sen kuinka tyrmäisi.

Toriparkki herättää monenlaisia mielikuvia ihan konkreettisesta rakennusmontusta alkaen.

Turun auki revitty tori tarjoaa kauhukuvan niille, jotka haluavat varjella meidän toriamme mylläämiseltä. Lahden vireä kauppatori taas toimii esimerkkinä siitä, että elämä jatkuu myllerryksen jälkeenkin.

Yksi mielikuva on sekin, että kaavojen avulla parkkiluola ujutetaan vielä joskus väkisin torin alle ilman valtuuston päätöstä. Niinhän se ei sentään käy, mistä esimerkkinä toimii nykytilanne.

Torin nykyinen asemakaava on vuodelta 1978, ja se mahdollistaisi kolmikerroksisen pysäköintilaitoksen rakentamisen torin alle vaikka heti.

Toinen keskustelussa usein toistunut ajatus on se, että Hämeenlinnan pysäköintinormi estää keskustan kehittämisen.

Esimerkiksi keskustan ykköskorttelin suurin omistaja Raimo Sarajärvi on usein verrannut Hämeenlinnan tilannetta Lappeenrantaan, jossa hänen yrityksensä on mukana rakentamassa uutta keskustakorttelia. Sarajärven mukaan Hämeenlinnan pysäköintinormi on niin tiukka, että se estää ykköskorttelin kehittämisen.

Meillä kaupungin virkahenkilöt ovat ihmetelleet väitteitä, sillä esimerkiksi asuinrakentamiseen liittyvä pysäköintinormi on jo nyt väljempi kuin Lappeenrannan keskustakorttelin suunnitelmissa.

Kiinteistönomistajat, rakentajat ja kaupungin ihmiset tuntuvat keskustelevan toistensa ohi, jolloin on helppo nähdä moitittavaa muiden toiminnassa.

On valtuuston päätös maanantaina mikä tahansa, aivan varmaa on, että keskustelu toriparkista jatkuu taas joskus. Toivottavasti silti esimerkiksi kevään kuntavaalit eivät Hämeenlinnassa ole pelkät P-torivaalit. Tulevilta päättäjiltä vaaditaan näkemystä monesta muustakin asiasta.