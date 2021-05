Se tunne, kun on koko kesä edessä… Se tunne on nyt! Jos pitäisi laittaa vuoden kuukaudet paremmuusjärjestykseen, toukokuu olisi omalla listallani kärjessä, se on selvä.Kuluva kuukausihan on ihanaa valon aikaa. Vaikka kesäkuussa valoa on vielä enemmän, kesäkuuhun liittyy kuitenkin myös se haikea taitekohta, jolloin päivä alkaa taas lyhentyä. Toukokuussa sen sijaan päivä on jo hyvin…