Trävellerien sankarit suuntasivat Forssaan, ja se voi olla turistikohteille hyvä asia

Överiedullisen maailmalla lentelyn aika taitaa olla ohi, ainakin muutamaksi vuodeksi.

Kun korona on selätetty ja maailma jälleen aukeaa, on matkustajalentäminen luultavasti palannut hinnoittelultaan järkevämmälle tasolle. Yhtiöt karsivat laivueita ja reittejään, eikä Baltiaan enää välttämättä pääse kympillä.

Lufthansan lähitulevaisuuden matkustajalennoista on peruttu 99 prosenttia. Suomen valtio on pelastamassa Finnairia sadoilla miljoonilla euroilla. Norjalaisen Norwegianin tulevaisuus on kaikkea muuta kuin varma yhtiölle räätälöidystä pelastuspaketista huolimatta. Saattaa olla, että lähitulevaisuudessa on tarjolla paljon ”edullisia” lentokoneita, mutta ei enää puoli-ilmaisia lentoja.

Pudotuspelistä huolimatta reissusivustoilla kaupataan yhä houkuttelevammilla hinnoilla lentoja lämpöön ja kaupunkikohteisiin. Berliiniin jouluksi 19 eurolla! Marras–helmikuussa Karibialle kolmella sadalla!

Houkutuksiin tarttuvan kannattaa varmistaa, että luottokorttiyhtiö kuittaa, jos lentoa ei tule. Monen yhtiön osalta voi olettaa ostoksen osoittautuvan yhtiön kassavajetta paikanneeksi mikrolahjoitukseksi. Konkurssissa yksittäinen kuluttaja on velanperimysjärjestyksen pohjalla.

Tilanteessa voi olla jotain hyvääkin. Monissa massaturismikohteissa luonto, infrastruktuuri ja paikalliset asukkaat ovat olleet turismin armoilla.

Airbnb-asuntoja kahmineille matkailijavirran tyrehtyminen on katastrofi, mutta tavallisille ihmisille saattaa aueta mahdollisuus saada koti kotikaupungistaan. Suvantovaihe mahdollistaa, että yhteiskunnat ja ihmiset voivat hetken hengähdyksen aikana etsiä ja kehittää kestäviä tapoja pyörittää bisnestä ja paikallista elämää.

Lyhyessä ajassa trävellerien – eli elämäntapamatkaajiksi julistautuneiden rinkanrahtaajien – matkakertomukset ovat alkaneet tuntua kovin irvokkailta. Suomen epäviralliset sankarimatkaajat madventuresitkin ovat suunnanneet katseensa koti-Suomen underground-kohteisiin, kuten Forssaan.

Sinne saatat suunnata vielä sinäkin. Forssa on kuulemma yksi Suomen lukemattomista kivoista kesäkaupungeista.