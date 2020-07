Tulemme toimeen ilman alkoholistien ja peliongelmaisten rahoja

Pienpanimoiden etämyyntiin koronatukitoimena tähtäävä esitys on hallituksessa ilmeisestikin lopullisesti kuopattu.

Hallituspuolueiden kärkiministerien muodostama viisikko käsitteli kyllä asiaa, mutta etämyynnin salliminen osoittautui liian raskaaksi (!) toimenpiteeksi vallitsevassa tilanteessa.

Näin viisikko päätyi siihen, että alkoholilain muuttaminen ei ole oikea keino pienpanimoiden tukemiseksi.

Ei ole pelkästään hyvä, vaan ylivoimaisesti kaikkein paras vaihtoehto sosiaali- ja terveysministeriön mielestä varmasti koko universumissa, että valtio myy ”vastuullisesti” monopoliasemassa viinaa sitä tarvitseville Alkon liikkeestä.

Rakenteita ei missään nimessä saa uudistaa, koska se on pelottavaa.

Alkoholiveroa voi myös nostaa, vaikka alkoholi on Suomessa kalliimpaa kuin missään EU:ssa – hinta on 91 prosenttia yli keskiarvon. Tämä harjoitettu politiikka on tosin poikinut valtavia ongelmia Suomeen, mutta niin vain päätä ilmeisesti kannattaa hakata ikuisesti Karjalan mäntyyn.

Ja väistämättä poliitikkojen aivoituksista tulee mieleen kysynnän ja tarjonnan rautainen laki. Viro kun on yllättävän lähellä.

Valtion monopoleista myös Veikkaus on ollut korona-aikana ihan hissukseen. Entä jos yhtiö on oikein hiljaa, moraalinen ja hyveellinen, ehkä yhtiö ja sen kohut unohtuvat, eikä kukaan muista enää?

No, ei unohdu.

Veikkauksen peliautomaatit suljettiin koronapandemian takia maaliskuussa. Kuka jäi kaipaamaan? Hetken kuluttua niitä taas availlaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viime vuonna puolet rahapelien kokonaiskulutuksesta tuli 2,5 prosentilta pelaajista.

Pelien koko tuotto käytetään meidän kaikkien Suomessa asuvien hyväksi, yhtiö mainostaa, mutta totuus on tietysti vallan toinen.

Suomessa pidetään kiinni kynsin ja hampain vuosikymmenien aikana muodostuneista rakenteista, jotka takaavat mahtavia voittoja muutamalle ja suuria tappioita muille.

Jokainen järkevä tietää, että rakenteet ryskyvät ennemmin tai myöhemmin.

Emme voi perustaa talousohjelmia tai kulttuuri- tai urheilurahoitusta alkoholistien ja peliongelmaisten varaan.