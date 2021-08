Tunnettu sijoittaja Jukka Oksaharju myi jo salkkunsa – Velkaantuminen ei kannattele kurssejakaan ikuisesti, ja lasku on ilkeä

Osakestrategi ja useiden sijoitusoppaiden kirjoittaja Jukka Oksaharju kertoi Aamulehdessä, että hän on myynyt pörssiosakkeensa. Miljonäärin salkkuun jäi vain Sammon ja hänen oman työnantajansa Nordnetin osakkeita.Aktiivisijoittajana Oksaharju on halveksinut esimerkiksi kultaa, koska se ei kasva. Olisi voinut kuvitella, että Oksaharju jättää viimeisenä laivan.– Monilla toimialoilla tuottoa on siirtynyt tulevaisuudesta tähän hetkeen.Näin kauniisti Oksaharju kuvaa osakkeiden korkeita…