Tuore Uuden testamentin käännös pyrkii siihen, missä koko kirja ei ole vuosituhansien aikana onnistunut

Muistan teologian opiskeluvuosiltani, miten graduun ohjaavalla luennolla professori neuvoi meitä räkänokkaisia opiskelijoita.

Professori opasti meitä lähdekirjallisuutta etsiessämme luottamaan varsinkin painettuihin artikkeli- ja kirjajulkaisuihin.

Nyt Uusi testamentti julkaistaan kokonaan uudelleen käännettynä, mutta uutta käännöstä ei paineta ollenkaan paperille, vaan julkaistaan mobiililaitteen näytölle sopivana teoksena ja äänikirjana. Kaiken lisäksi samainen professori, joka vuosikymmen sitten ohjeisti graduntekijöitä arvostamaan painettua sanaa, istuu käännöstyön ohjausryhmässä.

Ajat ovat muuttuneet, totisesti.

Uutta testamenttia on käännetty suomeksi ahkerasti, ja tahti tuntuu kiihtyvän. Vuoden 1938 käännös ehti palvella Suomen kristittyjä 54 vuoden ajan. Vuoden 1992 käännöksestä tuoreimpaan ehti kulua aikaa enää 28 vuotta. Todettakoon, ettei uuden käännöksen ole tarkoitus korvata vanhaa vaan olla käytössä sen rinnalla.

Kristinuskon historian ja muutosnopeuden mittakaavassa käännöksiä syntyy yhtä vikkelästi kuin somepäivityksiä. Uusi sukupolvi, uusi käännös.

Nyt tehty päivitys on kuitenkin pyrkimyksiltään jalo: kieli on käännetty nykylukijalle ymmärrettävään muotoon ja vanhoina hapantuneet termit on siivottu pois.

Ymmärrettävää Raamattua tässä on jo vuosituhansia kaivattu.

Hapatekin on muuten Helsingin Sanomien mukaan korvattu selittävämmin taikinanjuurella.

”Kristinuskon historian ja muutosnopeuden mittakaavassa käännösten tekonopeus on Suomessa yhtä vikkelää kuin uutissivuston liveseuranta.”

Raamattu on kiistaton ja suuri osa länsimaista kulttuurihistoriaa, joten miksikäs sen kieltä ei voisi tuoreistaa. Ikiaikaisen kreikan kääntäminen nykysuomeksi on kuitenkin valintojen tekemistä.

Alkuperäisestä sanomasta, jos sellaista edes on, ei välttämättä voi esittää kuin valistuneita arvauksia ja tulkintoja. Aina, kun joku haluaa kertoa, mitä jokin asia todella merkitsee, on kyse todellisuudessa vallankäytöstä.

Kristinuskon pitkä ja paikoin verinen historia on pullollaan juuri tulkinnoista lähteneitä erimielisyyksiä. Muuttuvatko tulkintariidat, kun kirjan rinnalle pöytään lyödään älypuhelin, jossa on taas yksi käännös? Tuskin.

Kyllä sitä silti sujuvaa suomea mielellään lukee.