Tuuliajolla on vaikea sopia palkoistakaan – Umpikuja on myös hätähuuto

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimus umpeutui viime viikon torstaina. Uuden sopimuksen pitäisi näyttää suunta kaikille muille aloille.

Tilanne on vähintään kummallinen.

Paperitehtaiden sulkeminen jatkui tälläkin viikolla. Metallinjalostuksessa tilanne on yhtä kurja, mutta tuotannon rakenne toinen. SSAB:n tulos kuihtui ja yhtiö lomauttaa muun muassa Hämeenlinnan tehtaan väkeä. Outokumpu tuottaa raskaita tappioita.

Muistutettakoon, että metsäteollisuuden ja metallinjalostuksen osuus Suomen viennistä on valtava. Nettoviennistä niiden osuus on paljon sitäkin suurempi.

Pitäisikö teollisuuden työntekijöiden laskea palkkojaan kompensoidakseen työnantajiensa verojen ja maksujen korotuksia?

Prosessiteollisuudessa kuljetukset ja energia kumpikin maksavat yrityksille koko lailla yhtä paljon kuin palkat. Karkean laskelman mukaan kukin viiden prosentin korotus kuljetuksien ja energian hintaan edellyttäisi kymmenen prosentin palkanalennusta. Kilpailukykysopimuksen kaltainen palkkojen lievä alennus on naurettava, jos samaan aikaan energiaverot kohoavat.

Nehän kallistuvat, sillä energiaveroja korotetaan ja EU nostaa päästöoikeuksien hintaa. Outokumpu laskee, että yksin päästöoikeuksien kallistuminen nostaa niiden hintalapun sille 100 miljoonaan euroon.

Teollisuusliiton näkemys on, että se on tehnyt työehtosopimuksen liitteeksi väliaikaisen kilpailukykysopimuksen, jonka se on jo irtisanonut. Nyt se hakee pieniä palkankorotuksia sekä mahdollisesti korvausta maksujen ja verojen korotuksista.

Teknologiateollisuuden näkemys on, että useilla aloilla suomalaisen tuotannon kannattavuus on kuralla. Investoinnit ovat jo kymmenen vuotta jääneet aivan liian pieniksi. Tilaukset ovat nyt laskussa. Valtiovalta silti kasvattaa kustannuksia.

Molempien osapuolten näkemykset ovat varsin perusteltuja. Ne ovat kuitenkin huutavassa ristiriidassa keskenään.

Suomesta puuttuu terve näkemys maan taloudesta. Kun olemme tuuliajolla, voidaanko olettaa, että asiat kirkastuisivat kerralla jossakin järjestöpöydässä?

Kahdelta järjestöltä odotetaan liikaa. Umpikujan voi nähdä riidan sijaan myös hätähuutona.