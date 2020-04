Tv-kokit kansansairauksien edistäjinä? – Eikö hyvää ruokaa voi tehdä ilman suola- ja rasvabuustia?

Taidan kuulua vähemmistöön, mutta en ole koskaan ollut kokkiohjelmien ystävä. En ymmärrä, mitä itua on katsella, kun joku laittaa televisiossa ruokaa.

Silti ruoka itsessään on tietysti kiinnostava asia, ja myös ravitsemustieto. Ainakin teoriassa on kiva tietää, minkälainen ravinto on ihmiselle hyväksi,

Vähäisenkin kokkiohjelmien katselun perusteella väittäisin, että niissä kiinnitetään ihmeen vähän huomiota ruoan terveellisyyteen. Maku tuntuu olevan kaiken a ja o.

Ja mistä sitä makua saadaan ellei suolasta!

Otetaanpa esimerkiksi Kaappaus keittiössä -sarjan Kari Aihinen, joka myös lehtijutuissa kehottaa käyttämään runsaasti suolaa, ja nimenomaan merisuolaa.

Mutta mutta… Kaikkihan tiedämme, että suolan käyttöä pitäisi rajoittaa, sillä sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen suomalaisten tappaja numero yksi.

Siksi terveysvalistajat ovat jo vuosien – elleivät vuosikymmenten – ajan suositelleet käyttämään mineraalisuolaa, jossa natriumia on selvästi vähemmän kuin tavallisessa suolassa. Mutta käyttääkö kukaan tv-kokki mineraalisuolaa?

Lisäksi tv-kokkien suosimassa merisuolassa on se ongelma, että se on yleensä joditonta.

Jodittomasta suolasta taas voi seurata sairastuminen struumaan tai kilpirauhasen vajaatoimintaan – ainakin, jos ei nauti sellaisia maitotuotteita, joihin jodia on lisätty.

Vanha hokema on, että ruoasta kuin ruoasta saa hyvää, kun siihen laittaa reilusti voita ja kermaa. Tämä teoria jalostuu käytännöksi monissa tv-ohjelmissa. Ehkä niissä pitäisikin olla varoitus: älä kokeile tätä kotona.

Muuten, miksi kokkiohjelmien kokit ovat yleensä hoikkia miehiä? Taitavat syöttää epäterveelliset annoksensa mieluummin muille.

Ja miksi eteläamerikkalaista pihvilihaa kehuva kokki ei vahingossakaan mainitse, minkälaisia antibioottimääriä lihakarjan kasvatuksessa maailmalla käytetään?

Mielestäni kaappauksen keittiöön voisi tehdä ravintolakokin sijasta vaikka kotitalousopettaja, ja takapiruna voisi olla ravitsemusterapeutti. Olisi kiinnostavaa seurata, voiko myös terveellinen ruoka olla houkuttelevaa ja herkullista.