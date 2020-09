Uhkaako virkamies lähipäiväkotiasi? Tosivaikuttaja ei painele kyläiltaan vaan kotiin harrastamaan estotonta seksiä

Kaupunkia uhkaa talouskurimus, säästöjä on saatava. Virkamiehet laativat ristipaineessa esityslistoja, joiden viesti on tyly. Päiväkodit, koulut ja lasten palvelut ovat vasaran alla.

Kaupunkihan on markkinoinut itseään lapsiystävällisenä, ajattelevat vanhemmat. Tunteet heiluvat järkytyksestä raivoon. Kuinka he kehtaavat? On ryhdyttävä toimeen.

Pidetään vaikuttamisiltoja, järjestetään mielenosoituksia ja some-kampanjoita. Kyllä pitäisi viestin olla päättäjille selvä!

Vaan ovatko keinot oikeat? Vaikuttaja haluaa painua torille, laittaa livestriimin päälle ja nostaa plakaatin ylös. Tehokkaampaa olisi, kun painuisi makuukamariin, laittaisi kännykän kiinni ja vetäisi housut alas.

Jos rakastaa lähipalveluitaan kuten puolisoaan, kannattaisi lisääntyä. Mikään ei ole kivempaa kuin kiihkeä seksi varsinkin, jos kuumasta huumasta seuraa kullannuppu kuluttamaan lähikoulun penkkiä.

Kouluja ja päiväkoteja lakkautetaan ympäri Suomea, koska syntyvyys laskee. Hämeenlinnan omat ennusteet ja väestötilastot kuitenkin paljastavat, miten pienellä puuhalla voisi saada käyrät kasvamaan.

Eri selvitysten mukaan 1–6-vuotiaiden lasten määrä vähenee vuoteen 2030 mennessä 700–1 000 lapsella vuoden 2018 tasosta. Toissavuonna hämeenlinnalaisikäluokan koko oli laskenut 508 lapseen.

Kuitenkin Tilastokeskuksen tilastot paljastavat, että Hämeenlinnassa oli vuonna 2019 yhteensä 17 989 perhettä. Yli kolmannes hämeenlinnalaisista on Hämeen liiton tilastojen mukaan 19–49-vuotiaita. Nyt laskin esiin ja karkeaa matikkaa: Samalla suhdeluvulla on Hämeenlinnassa yli 5 900 perhettä, joihin voisi teoriassa tulla perheenlisäystä. Paino sanalla teoriassa.

Ennusteet itse asiassa pettävät ja pahasti jo, jos lapsia syntyisikin vuodessa noin 600. Se on vain vajaat sata nykyistä enemmän.

Olemme seksipositiviisia, miksemme myös lisääntymispositiivisia? Kunta voisi vaikka tukea ovulaatiotestihankintoja yhtä auliisti kuin nuorten ehkäisyä. Lapsettomuushoitoihin pääsisivät kaikki niitä haluavat, halvalla ja helposti.

Pitkällä aikavälillä joukkoliikkeen kannattaisi vaatia kaupunkilaisia laittamaan pullaa uuniin eikä allekirjoitusta vetoomukseen. Sen kun panee virkamiehen ja kalliin konsultin ennusteet pieleen.

