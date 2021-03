Ulkokultaiset Kiina-pakotteet nakertavat EU:n uskottavuutta – Ihmisoikeudet jäävät taas talouskasvun jalkoihin

Kiina on sortanut suurinta muslimivähemmistöään uiguureita jo vuosikymmenten ajan Xinjiangin maakunnassa. Viime vuosina toimet ovat voimistuneet, ja tietoja ”uudelleenkoulutusleireistä” on tihkunut yhä enemmän julkisuuteen. Käytännössä kyse on pakkotyöleireistä, joille Kiina on sulkenut vuodesta 2017 lähtien yli miljoona uiguuria. Pitkään länsi oli hiljaa. Viime tammikuussa Yhdysvallat oli ensimmäinen valtio, joka kutsui uiguurien kohtelua kansanmurhaksi, ja kesäkuussa…