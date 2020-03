Uros Live ‒ ei nimi areenaa pahenna?

Tampereen monitoimiareenan nimi paljastettiin hiljattain: Uros Live. Kaikki eivät olleet siihen täysin tyytyväisiä.

Uros sinänsä on hyvin vanha omaperäinen sana, jolla viitataan suuriin nisäkkäisiin. Se on esiintynyt jo Mikael Agricolan teksteissä, ja sen vastineita on löydetty lähisukukielistä ja saamesta.

Uros on määriteltävissä yksilöksi, jossa syntyy siittiösoluja. Sanaa voidaan käyttää tarkoittamassa eläinlajin urosta (uroskissa) sekä täysikasvuista miestä tai ‒ sankaria (Kalevala: uros aallosta yleni).

Varhemmin urokseen on joskus yhdistetty attribuutti urhea: ”Hiiden hirveä oli moni urhea uros yrittänyt turhaan pyydystää.” Uros-sanan avulla on kuvattavissa liitinten ulkomuoto: urosliitin sisältää ulokkeita. Markus Kojo tutustuttaa meidät kirjoituksessaan lystikkääseen uudissanaan: ”Mutta uros-tomerana päivänä miehestä tuntuu, että nainen otti miehuuden pois samalla kun otti [ostos]kärrien hallinnan.”

Nimitys alfauros puolestaan asettaa melkoisia vaateita, koska sen kantajan otaksutaan johtavan laumaa ja parittelevan naaraiden kanssa. Ihmisten maailmassa ei ole sen helpompaa: alfauros on ihmisjoukkoa ohjaava ja naisten suosima mies. Joku on tiivistänyt asian näin: ”Pitkä, pidempi, alfauros.”

Sanalla uros on siis vakiintunut käyttönsä, minkä vuoksi areenan nimestä nousseen kohun voi ymmärtää. Nopeasti ihmettelijöille selvisi, että taustalla on pääsponsori, teknologiayritys UROS. Nimi pohjautuu englannin sanoihin universal roaming solutions. Live taas viittaa areenassa järjestettäviin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Mutta tietävätkö kaikki tämän?

Tampereen vihreiden valtuustoryhmän mielestä nimi olisi syytä vaihtaa kaupungin uskottavuuden ja vetovoiman vuoksi. Lisäksi nimi on sukupuolittunut. Areenan toimitusjohtaja väittää, ettei valinnalla ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa.

Viestimissä käyty keskustelu on ollut perin vilkasta. Nimestä on kuitenkin hahmotettu sukupuoli ja sen myötä tietynlainen syrjintä: ”Miksi ei naaras live?” tai ”Aivan uskomaton moka! Ukkohalli! Naiset ulos!” Toinen arvioija kiistää oletuksen liiallisesta miehisyydestä: ”Ei, minä en näe UROS LIVEä sovinistisena tai toksista maskuliinisuutta tuottavana nimenä.”

Mielipiteet jakautuvat, joten positiivisiakin kommentteja on ollut tarjolla. Osa kantaa ottaneista pitää hallin nimeä nasevana ja hauskana, ihan timanttisena: ”Naurattaa hyvällä tavalla.”

Lempinimi syntyy usein yhtä aikaa kuin virallinen nimi. Iltapäivälehden lukijat saivat mahdollisuuden esittää Tampereen areenalle kutsumanimeä: ”Manse Areena olis ollu paljon fiksumpi.” Yksi suosituimmista ehdotuksista oli Pallihalli. Rakkaalla lapsella…

Kirjoittaja on kielenkäytön tutkija.