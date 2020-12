Usvaa uunnavuonna – ihan riittävästi sitä on myös Hämeenlinnan uuden kaupunginjohtajan valinnassa

Nukkuminen tahtoo olla aika huonoa, kun ei ole varmuutta, voidaanko huomenna alkavanakaan vuonna järjestää Euroviisut. Vähäpätöisempääkin murehdittavaa on, jos on siihen taipuvaista sorttia. Kuinka koronasta selviydytään? Kupsahtaako sote-uudistus? Tuleeko kupsahtamattoman soten jälkeisiin tynkäkuntiin mullistus kevään kuntavaaleissa? Hämärää on. Kun on usva uunnavuonna, on halla heinäkuussa, talvi keskellä kesää, tavattiin sanoa Pöytyällä. Varmuuden vuoksi ajattelin könytä…

