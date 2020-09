Vanajaveden opiston ohjelma ei tipahtanutkaan postiluukusta, ja koko ilmoittautuminen unohtui

Voi, kuinka hyvin ymmärränkään ihmisiä, jotka ovat suuttuneet Vanajaveden opistolle ja Hämeenlinnan joukkoliikenteelle. Oikeastaan olen itsekin aika käärmeissäni.

Tähän asti kansalaisopiston ohjelma on mukavasti tipahtanut postiluukusta, ja täytyy sanoa, että aina siihen on tullut tartuttua, vaikkei olisi ollut mitään erityisiä opiskelu- tai harrastusasioita mielessä. On ollut hauska selata, mitä kaikkea olisi tarjolla ja mihin olisi kiva osallistua, jos olisi aikaa ja energiaa. Ja olen minä useana vuonna jollekin (liikunta)kurssille osallistunutkin.

Eräänäkin vuotena katseeni osui folkjam-kohtaan, ja enkös sitten ravannutkin yhden lukuvuoden ajan tanssitunneilla. En minusta kansantanssijaa tullut, mutta hauskaa oli.

Ja aina olen varmuuden vuoksi merkinnyt opiston syksyn ilmoittautumisajan alkamispäivän kalenteriini.

Mutta nyt kun painettua ohjelmaa ei siis tullutkaan, koko ilmoittautumisasia unohtui. Sen huomattuani ajattelin, että antaa olla. Eivät ne kai tällaisia nettikielteisiä ihmisiä sinne haluakaan…

Saas nähdä, kuinka paljon osallistujamäärät laskevat tänä lukuvuonna. Ja laskevathan ne, jo pelkästään koronatilanteenkin takia. Ehkä joitakin jäi kismittämään myös parin kuukauden takainen uutinen siitä, kuinka tökerösti opisto ilmoitti yhdelle pitkäaikaiselle opettajalleen töiden loppumisesta.

Ja sitten se joukkoliikenne eli bussiaikataulujen puuttuminen. Onhan se nyt kumma, jos aikatauluja ei voi enää painattaa entiseen malliin!

Jos joukkoliikennettä tarvitsee vain harvoin, aikataulut voi toki katsoa vaikka älypuhelimesta. Mutta jos käyttää vaikka samaa linjaa usein, mutta eri kellonaikoina, kyllä ajat olisi helpompaa vilkaista painetusta aikataulusta.

Sitä paitsi kännykkä voi joskus unohtua kotiin tai siitä voi loppua virta. Ainakin itse lähden aika usein liikkeelle ilman älypuhelinta, koska se ei mahdu taskuun. Printtiaikataulu kyllä mahtuisi.

Toki arvostan myös verkkopalveluja, mutta silti ihmisille pitäisi tarjota myös vaihtoehtoisia tapoja saada tietoa. Näin siitä huolimatta, että siihen kuluisi yhteisiä verorahojamme.