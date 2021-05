Vasta toinen rokotuskierros tuo helpotuksen – ehkä

Mennyt viikko on ollut Kanta-Hämeessä synkkä. Tilastollisesti on mahdollista, että maakunta on muutaman päivän kuluessa suomalaisittain hankalimmassa tilanteessa – ainakin jos mittatikkuna käytetään ilmaantuvuuslukua.Tie on auki ainoastaan ylöspäin, ja onneksi keinovalikoimakin on jo tuttu. Koronatilanne ryöpsähti Kanta-Hämeessä viimeistään keskiviikon lukujen perusteella. Tartuntoja todettiin enemmän kuin yhtenäkään päivänä koko pandemian aikana eli 42 – yhdessä päivässä….