Vastakkainasettelu piristää - keskustelu on raadollisempaa mutta samalla rehellisempää, kun jakolinjoja ei piilotella

Reilu viikko sitten metsäyhtiö UPM ilmoitti suunnittelevansa paperitehtaan sulkemista Jämsän Kaipolassa. Se tarkoittaa noin 450 työpaikan menetystä, jonka päälle voidaan laskea nippu kerrannaisvaikutuksia alueen talouteen.

Uutinen käynnisti väittelyn päätöksen syistä ja syyllisistä. Toiset löysivät syypään yrityselämän lainalaisuuksia ymmärtämättömästä Suomen hallituksesta, toiset ahneesta suuryrityksestä.

Välissä tasapainottelivat ne, joiden mielestä osapuolten pitäisi kinastelun sijaan istua samaan pöytään etsimään ratkaisuja.



Keskusteluun osallistuivat niin UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen, pääministeri Sanna Marin (sd.) kuin oppositiopoliitikot. Pesonen vaati avoimessa kirjeessään yritysmyönteisempää elinkeinopolitiikkaa, kuten lievempää verotusta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi Iltalehdessä, että sulkemisen syynä on hallituksen yrityskielteinen politiikka.

Marin ihmetteli Ylen Ykkösaamussa, onko UPM:n suljettava kannattava tehdas keskellä talouskriisiä saaden vastaansa kritiikkiryöpyn luokkataistelun lietsomisesta. Marin ihmetteli arvostelua Twitterissä ja vakuutti olevansa valmis etsimään ratkaisuja yritysten ongelmiin.

Liennytyksen aika oli keskiviikkona Marinin tavatessa metsäteollisuuden johtoa. Tapaaminen Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan Timo Jaatisen ja hallituksen puheenjohtajan, Metsä Groupin pääjohtajan Ilkka Hämälän kanssa oli tosin sovittu jo ennen tietoa Kaipolasta.

Pääministeripuolueen kannatus notkahti Ylen tuoreimmassa gallupissa, mutta puolue säilytti kärkipaikkansa. Viimeiset haastattelut oli tehty kuluvan viikon alussa, jolloin Marinin puoluekokouspuhe ja Kaipola-lausunnot olivat tiedossa.



Pienimuotoisen kohun sai aikaan Keskon pääjohtaja Mikko Helander. Pohjois-Karjalan kauppakamarin kokouksessa pitämässään puheessa hän totesi, että sosialismi on viety Suomessa pidemmälle kuin missään muualla maailmassa Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta, Helander totesi sanomalehti Karjalaisen mukaan.

Vertaus ei ollut osuvin mahdollinen, mutta mielipide tuli selväksi, vaikka Helander joutui kohun noustua selventämään puheitaan.



Viime päivien keskustelu on ollut ehkä repivää, mutta samalla piristävää. Keskustelijoiden ideologisen ponnahduslaudan paljastavat suorasanaiset ulostulot tekevät keskustelusta läpinäkyvän.

Pääministeri ei ole vain pääministeri vaan myös poliitikko, joka on vastuussa äänestäjilleen. Yritysjohtaja on yhtiön omistajien asialla. Keskustelu on raadollisempaa mutta samalla rehellisempää, kun jakolinjoja ei piilotella, kun ne ovat joka tapauksessa olemassa.