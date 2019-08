Veneily kiihdyttää mieliä, tieliikenne ei

Viime viikonloppuna Airistolla sattui kaksi ihmishenkeä vaatinut murheellinen veneilyonnettomuus. Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt turvallisuustutkintalain nojalla tutkinnan kahden huviveneen yhteentörmäyksestä.

Emme siis vielä tiedä, miksi onnettomuus tapahtui, ainoastaan sen, että alkoholilla ei epäillä olleen osuutta asiaan. Monet vaikutusvaltaiset ihmiset ovat tästä huolimatta kommentoineet, mitä Suomessa pitäisi tehdä ja minkälaisia lakeja säätää, jotta veneilyonnettomuudet vähenisivät.

Myös pääministeri Antti Rinne (sd.) otti keskiviikkona kantaa asiaan. Rinne kertoi havainneensa selkeästi sen, että “viimeisten vuosikymmenten aikana on tullut sellaisia veneilijöitä, joilla ehkä kokemus veneilyyn ei ole riittävän syvällinen tietääkseen, miten oma käyttäminen vesillä vaikuttaa muiden kulkemiseen.”

Näin voi olla, mutta Airiston onnettomuus ei johtunut kokemuksen puutteesta. Ei johtunut, vaikka Hjallis Harkimo on nähnyt paljon tunareita vesillä ja Mika Ihamuotilan mukaan vesistömme ovat pullollaan rikastuneita sikaniskoja, jotka lätkä- ja formulahönöjen vanavedessä ajavat musiikki pauhaten liian isoilla veneillään ilman kokemusta.

Kommentoijilta jäi kiihdyksissä ehkä huomaamatta, että Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Airiston turmaveneen kuljettaja on kokenut veneilijä (HS 6.8.). Hän on ajanut moottoriveneitä maailman sivu, lähde kertoi.

Sosiaalisen median vilkkaassa keskustelussa ratkaisuksi veneilyturvallisuuden parantamiseen on ehdotettu esimerkiksi veneilytutkintoa tai veneajokorttia. Jotkut vastustavat näitä vimmatusti, toiset kannattavat. Ajokorttiasia noussee pöydälle jo tulevana syksynä liikenneministeriössä, kun hallitusohjelmaan kirjatun liikenneturvallisuusstrategian valmistelu alkaa.

Toivoa sopii, että ministeriössä tehdään viisaita päätöksiä. Veneissä on kuitenkin valtavia eroja; 15-metrinen, nopeakulkuinen huvijahti on aivan eri asia kuin järvikippo, jota kuljettaa voimaton sähkömoottori. Mikään kortti ei kuitenkaan auta, jos tähystäminen on puutteellista.

Syystä tai toisesta kukaan ei muuten älähtänyt tällä viikolla tieliikenneonnettomuuksista. Niissä menehtyi enemmän ihmisiä kuin vesillä, vaikka ajokortti vaaditaan ja promilleraja on alhaisempi.