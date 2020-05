Virallinen syyteoikeus voi pian ulottua myös ääliömäiseen uhkailuun – Ja hyvä niin

Oikeusministeriö on saanut valmiiksi luonnoksen lakiesityksestä laittoman uhkauksen säätämiseksi virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Lakimuutosta on ajanut Suomen poliisijärjestöjen liitto, ja sillä on myös Journalistiliiton tuki.

Muutos on tarpeen. Ajojahti, jossa henkilöstä kerrotaan perättömiä tai paljastetaan tarpeettomasti ja haitantekomielessä yksityisiä tietoja, voi vaikeuttaa kohtuuttomasti työtä ja henkilökohtaista elämää.

Toistaiseksi laittoman uhkauksen uhrin on itse pitänyt vaatia tekijälle rangaistusta. Jos on elänyt jatkuvassa pelossa ja stressissä, voi rangaistuksen vaatiminen tuntua kohtuuttomalta ponnistukselta.

Asiaton panettelu tai ”vain” sanallisen ja kirjoitetun asteelle jäänyt uhkailu koskettaa aina muitakin kuin suoranaisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta. Uhkailu vaikuttaa väistämättä uhrin läheisiin.

Yksityisyyttään voi yrittää varjella turvakiellolla, mutta sitä ei myönnetä helposti ja se vaikeuttaa jokapäiväisten asioiden hoitamista. Pikkukaupungissa paikallisesti tunnetun henkilön on mahdoton pysyä piilossa. Usein kotipaikka on uhkailijoiden tiedossa.

Esimerkkejä löytyy myös Hämeenlinnasta. Uhkailua on kohdistunut vuosien mittaan useampiin henkilöihin ja se on myös vaikuttanut siihen, että ihmisiä on vetäytynyt politiikasta.

Poliisin toiminnallakin on vaikutusta uhkailun ja maalittamisen on lisääntymiseen. Usein rikosilmoitus ei johda yhtään mihinkään. On käynyt niinkin, että uhatuksi tulleen antaessa sanallisesti takaisin, on hän päätynyt tuomituksi.

Yleisesti tunnutaan miellettävän, että uhkailu koskisi vain muutamia ammattiryhmiä.

Esimerkiksi lääkärit ovat Ylen viime joulukuisen artikkelin mukaan joutuneet fyysisen ja sanallisen uhkailun uhreiksi. Joskus kuluttajariidat leimahtavat älyttömäksi panetteluksi, jossa pettynyt asiakas tekee kaikkensa pilatakseen yrittäjän elinkeinon.

Yllättävän moni tuntuu yhä luulevan, että sananvapaus tuo vapauden kirjoittaa mitä haluaa kenestä haluaa. Virallinen syyteoikeus toivottavasti lisäisi ymmärrystä siitä, että kyseessä voi olla rikos. Älyttömällä toiminnalla pitää olla hintansa.