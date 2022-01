Voi niitä aikoja, kun pimeällä moottoritiellä ajettiin korkeintaan 80 kilometriä tunnissa ja yritettiin säästää lämmityskuluissa

Tiedättekö, millainen on laihialainen sähkösauna? Laitetaan sähkölasku seinälle ja hikoillaan sitä katsellessa. Nyt kun kaikki elämisen kulut kasvavat, voisi vanhan laihialaisvitsin ottaa taas käyttöön. Etenkin alkuvuodesta tuntuu, että kaikki nousee tai sitten tulee kokonaan uusia perusmaksuja, jotka vain on pakko maksaa. Vanhassa laihialaisvitsissä on totta ainakin se, että eiväthän nuukat lämmitä sähkösaunaa kuin korkeintaan kerran...

