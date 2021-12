Weekend-festari karistaa Kantolalta raskaan rockin ulkomuseon pölyjä ja kaupungilta pelkän käpylän imagoa

Olen viime vuosina järjestänyt hiihtokauden avajaistapahtumani Kantolan tapahtumapuiston tee-se-itse-ladulla. Aina on tullut mieleen, että eihän tämä paikka mikään hiihtomaa ole, vaan festarialue! Nyt tuo on sitten totta. Kantola kaappasi Weekend-festivaalin Stadilta, kun Käpyläänkään ei päästy. Loppusuoralla jäi kakkoseksi Hyvinkää. Totta on myös se, että hyvää työtä tehnyt Linnan Kehitys voi alkaa markkinoida Hämeenlinnaa oikeana festarikaupunkina....

