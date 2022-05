Ydinvoimalaan pääsee helpommin kuin koronatestiin – Kokemuksia on jo kolmelta eri vuodelta, eikä aina niin terveydenhuoltoa mairittelevia

Otsikkoon viitaten tuolta ainakin potilaasta tuntuu, kun pitäisi koronatestiin päästä. Kokemuksia on jo kolmen eri vuoden ajalta, kun viheliäinen virus on jyllännyt keskuudessamme. Valtakunnalliset ohjeistukset koronatesteihin pääsystä ovat tänä aikana vaihdelleet erittäin tiukasta linjasta aina siihen, että jos aivastat, on syytä käydä koronatestissä. Perheelleni on sattunut koronavuosien varrella harvinaisen paljon tyrmääviä kokemuksia. Ja rokotukset on....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja