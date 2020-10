Yksi kaikkien ja kaikki tyttöjen puolesta

Tiedän vain erittäin vähän, jos ollenkaan tyttöjen ja nuorten naisten maailmasta. En, en ja en, mutta silti kyllä, kyllä ja kyllä.

Maailma ei olisi mitään ilman tyttöjä. He ovat kaikkinaista inhimillistä kehitystä ylläpitävä voima, toivo, tulevaisuus ja valo.

Käsittämättömällä tavalla tyttöjä kuitenkin sorretaan ja syrjitään edelleenkin eri puolilla maailmaa. Jotakin on pielessä ja pahasti.

On tavattoman lyhyt aika siitä, kun alettiin puhua ihmisoikeuksista, sitä ennen puhuttiin sitkeästi miehen oikeuksista (rights of man, droits de l’homme).

Vasta vuonna 1993 naisten ja tyttöjen oikeudet tunnustettiin ”erottamattomaksi, olennaiseksi ja jakamattomaksi osaksi yleisiä ihmisoikeuksia”.

Suomessa, tasa-arvon mallimaassa kaikki on keskimääräisesti paremmin kuin muualla, mutta ei silti edelleenkään niin hyvin kuin voisi olla.

Voihan olla, että mennyt maailma kouristelee kuolintuskissaan: tytöistä ei haluta kasvavan vahvoja naisia, koska silloin he olisivat uhka vallitseville (miehisille, mutta myös naisten ylläpitämille) valtarakenteille.

Ettei nyt vaan kävisi kuin siinä pienessä pohjoisessa maassa, mikä se nyt olikaan… Suomessa! tai Hämeenlinnassa, jossa sekä valtuustoa että kaupunginhallitusta johtaa nainen, ja miten onkaan Janakkalassa…

Pimeimmästä nurkasta kuuluu syvä sukupuolittamisen rintaääni: ”mitäs minä sanoin, tulipahan paha talouskriisi, kun naiset ovat vallassa.” Se on juuri sitä patamustinta itseään, kuten tympeä tytöttelykin.

Tuleva sunnuntai on kansainvälinen tyttöjen päivä. Tytöt joutuvat laajasti ja yleisesti nettihäirinnän kohteiksi, ja pahaa oloaan tyttöjen päälle kaatavat myös aikuiset (ks. tämän lehden mielipidesivu B5).

Häirintä on niin viheliäisen moninaista, ettei siihen ole osoitettavissa yhtä syyllistä. Ilmiö on syöpä, jota on vaikea enää leikata pois. Kirveellä olisi todellakin töitä.

Toivon hurskaasti, etteivät häiriköitä olisi tyttöjen ja naisten isät. Edes heiltä eli meiltä toivoisi tässä asiassa löytyvän jonkinlainen järki ja sydän. Toivoni on ohut.

Jokainen tyttö on jonkun lapsi. He tarvitsevat tukea, kannustusta ja kaikkea sitä, mitä voidaan kutsua myös rakkaudeksi.

Jos joltakin tässä maailmassa ja etenkin tässä iässä voi edes yrittää oppia vähän viisautta, niin tyttäreltään.