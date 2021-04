Yksi normaali vappu skumpalla ja serpentiinillä, kiitos

Normaalivuosina tähän aikaan suomalaisten katseet ovat kohdistuneet jo kiiluvin silmin puolentoista viikon päässä häämöttävään vapunviettoon.Se on ollut lähtölaukaus tulevaan kesään ja raikas irtiotto pitkästä talvikaudesta. Vappuisin meistä jäyhästä kansasta on kuoriutunut itsemme iloisia ja huolettomia kaksoisolentoja.Ystävät on kutsuttu kylään, skumpat on laitettu kylmään ja napsahtavat nakit kirjattu ostoslistalle. Vappupäivän piknik-korien sisältö on suunniteltu ja terassikierroksen…