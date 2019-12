Yksityisyydestä tuli uusi musta – Todelliset ja mukavat asiat tapahtuvat kaukana somesta

Yhä useampi tuttu tai puolituttu kertoo luopuneensa tai vähentäneensä radikaalisti sosiaalisen median käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa Facebookin, Twitterin tai muun palvelun käytön radikaalia vähentämistä tai lopettamista kokonaan.

Usein syyksi kerrotaan se, että somessa tulee vain vihaiseksi, eikä kukaan ei tee enää muuta kuin riitele, kinastele tai tykitä omaa maailmankatsomustaan kiiluvasilmäisellä kiihkolla.

Keskustella halutaan, mutta siitä ei tule oikein mitään, koska jokainen pitää tiukasti kiinni omasta näkökannastaan ja haluaa ymmärtää tahattomasti tai tahallisesti väärin. Jos sitä ei jaksa, on kai parempi sulkea kanavat.

Arkielämän ilmiöt näkyvät myös tilastoissa. Yksistään Facebookin käyttäjämäärät ovat vähentyneet jo ainakin pari viimeistä vuotta.

Sosiaalisen median asiantuntija Harto Pönkä kirjoitti viime kesänä blogissaan Facebookin menettäneen huhti–kesäkuun välillä yli 240 000 käyttäjää.

Vuonna 2018 Facebook menetti yksistään Suomessa noin 30 000 käyttäjää.

Pönkän esittämät luvut perustuvat erilaisiin kyselyihin sekä Facebokin omiin tilastoihin. Käyttäjämäärät ovat vähenneet kaikissa ikäluokissa.

Sinällään käyttäjämäärien vähenemistä puhuminen on lillukanvarsissa liikkumista, koska esimeriksi Facebookilla on edelleen maailmanlaajuisesti yli kaksi miljardia käyttäjää ja käyttäjämäärät kasvavat erityisesti Euroopan ulkopuolella.

Facebook pitää pintansa, vaikka yhtiön on rämpinyt käyttäjien tietoturvaan liittyvissä skandaaleissa.

Viime vuonna Facebook joutui myöntämään, että yli 80 miljoonan käyttäjän tiedot joutuivat luvattomasti analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle.

Juuri ennen joulua uutisoitiin massiivisesta tietovuodosta, joka koski yli 270 miljoonaa käyttäjää.

Tietoturvaan liittyvät kohut, käyttäjätietojen väärinkäytökset ja sosiaalisen median muuttuminen erilaisten maailmankatsomusten propagandakanaviksi alkavat kuitenkin osalle porukasta riittää.

Milloin muistat törmänneesi postaukseen, jossa tuttusi kertoi omasta elämästään jotain oikeasti kiinnostavaa ja henkilökohtaista?

Oma tuntuma on se, että iso osa somekavereista on sellaisia, joiden profiilissa ei yksinkertaisesti tapahdu mitään. Monen on kuitenkin roikuttava somessa, koska siellä toimii monen seuran, harrastuksen tai yhdistyksen tiedotus.

Passiivinen profiili on iloinen muistutus sitä, että todellinen elämä tapahtuu ruudun ulkopuolella. Omaa yksityisyyttään saa ja pitääkin suojella. Kaikkea ei tarvitse tuutata nettiin ja kansainväliselle somejätille voi surutta valehdella syntymäpäivänsä ja vuotensa. Todellisen syntymäpäiväsi muistavat kyllä ne, joita se oikeasti liikuttaa.