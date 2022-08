Yrittäjyys on muutakin kuin laiturin nokassa joogaamista

Yksinyrittäjien määrän kasvu on ollut viimeisen 20 vuoden aikana merkittävin suomalaisessa yritystoiminnassa tapahtunut rakenteellinen muutos. Kaksikymmentä vuotta sitten yksinyrittäjiä oli noin 120 000, nyt yksinyrittäjiä on yli 200 000. Itsensä työllistämisessä – tai yksinyrittäjyydessä – on kyse oman työn myymisestä suoraan asiakkaille. Rakkaalla lapsella on tietenkin monta nimeä. Noin kymmenen vuotta sitten joissakin piireissä itsensä...