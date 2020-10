20-vuotiasta ITE-taidetta juhlistava näyttely avautuu perjantaina Hämeenlinnassa – Ensimmäisenä päivänä yleisöllä vapaa pääsy

Hämeenlinnan taidemuseossa aukeaa Kohtalona luovuus – ITE ja kumppanit -näyttely perjantaina 23.10. Ensimmäisenä näyttelypäivänä perjantaina yleisöllä on vapaa pääsy taidemuseoon, jossa on pidennetty aukioloaika kello 11–20. Paikalla on ensimmäisenä päivänä...

Hämeenlinnan taidemuseossa aukeaa Kohtalona luovuus – ITE ja kumppanit -näyttely perjantaina 23.10. Ensimmäisenä näyttelypäivänä perjantaina yleisöllä on vapaa pääsy taidemuseoon, jossa on pidennetty aukioloaika kello 11–20. Paikalla on ensimmäisenä päivänä tavattavissa näyttelyn taiteilijoita sekä Avajaispäivänä näyttelyn kuraattorit ja osa taiteilijoista on tavattavissa taidemuseolla. Vuorot vaihtuvat tunnin välein: Veli Granö on tavattavissa kello 11–12, Elina Vuorimies…