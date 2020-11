Addiktio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opettelee rennompaa asennetta ammattiinsa, jotta se olisi mieluummin harrastus kuin raskas duuni

Biisien teon piti loppua, mutta keväällä Tuomari Nurmiolta tulee taas uusi levy. Monipuolinen muusikko on soittanut yli 40-vuotisen uransa aikana niin rockia ja bluesia kuin tehnyt omia tulkintojaan virsistä, mustalaismusiikista, tangosta ja räpistä. Hän on myös oikeustieteen kandidaatti, joka on voittanut kaikki oikeusjuttunsa raastuvanoikeudessa.