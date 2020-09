"Ahveniston hyppyrimäen valoefekti tulee näkymään Rengossa asti", lupaavat Sibelius-fantasian ääni- ja valoteoksen luojat

Kymmenisen vuotta Hämeenlinnan torilla nähty Sibelius-fantasia hyppää rohkeasti uusiin sfrääreihin, kun pitopaikaksi valikoitunut Ahveniston hyppyrimäen ympäristö herää eloon ääni- ja valoteoksen myötä keskiviikkona 23. syyskuuta.

Äänisuunnittelusta vastaa kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaan toimitusjohtaja Janne Auvinen, jolla on muun muassa myös ääni- ja valaistussuunnittelijan tausta.

– Teoksessa kuullaan Sibeliuksen koko taiteellinen ura ja liikutaan hänen mielenmaisemassaan. Kokija pääsee ääneen sisään. Hän voi liikkua tilassa ja valita mitä aikakausia hän haluaa Sibeliuksen tuotannosta kuunnella. Tilassa ääni sekoittuu ja siitä tulee kerroksellista, sellainen hallittu kakofonia, Auvinen kuvailee.

Lopputulosta ei tiedä vielä kukaan, ei Auvinen itsekään. Hän aikoo viettää hyppyrimäellä yön miksaten kokonaisuuden yhteen viime hetkellä.

– Olen lähtenyt tekemään tätä kunnianhimoisesti. Lopullinen teoksen muoto syntyy paikan päällä kuunnellen, Auvinen avaa prosessia.

Myös Arxin nuorilla on teoksensa

Valotaideteoksen suunnittelusta vastuussa oleva valotaiteilija ja Verkatehtaan tuotantosuunnittelija Juha Rouhikoski lupaa fantasian tuovan rutkasti valoa pimeneviin syysiltoihin yllätyksistä puhumattakaan.

– Perhosia on vatsassa. Teos maalaa valoa isolla pensselillä. Hyppyrimäen huipulle tulee sellainen valoefekti, joka tulee näkymään Renkoon asti! Se ohjaa ihmisiä paikalle majakan lailla.

Konseptia suunnittelemassa on ollut Suomen valotaiteen seura, jonka puheenjohtaja Rouhikoski on.

Teokseen sisältyy myös yhteistyössä Lasten ja nuorten kultturikeskus Arxin kanssa toteutettu valotaideteos, joka Rouhikosken mukaan on teos teoksen sisällä.

– Koululaisia on valmennettu ja annettu heille työkalut ja teema, mutta lopputulos on yllätys.

Jatko on vielä avoinna

Esiintyjiä ei tapahtumassa tänä vuonna nähdä eikä kuulla säästö- ja koronasyistä.

– Esiintyjät ovat osallistuneet aiempiin tapahtumiin paljon talkoilla. Säästöjä syntyy siitä, että esiintyjien puuttuminen vähentää tarvittavaa esitystekniikkaa, selventää Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripäällikkö Janne Nieminen.

Kaupunki on talousarviossaan budjetoinut tämän vuoden Sibelius-fantasiaan 50 000 euroa. Ensi vuoden talousarvioon Sibelius-fantasialle ei ole esitetty rahoitusta.

Keskiviikkona kokoontuneen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan budjettitekstiin hyväksyttiin myös puheenjohtajan esittämä muutos, että nyt karsittavien listalle jäänyttä Sibelius-fantasiaa pyritään ensi vuoden säästötauon jälkeen jatkamaan tulevaisuudessa jossain muodossa.

Fantasia on saanut lisäksi yhteistyökumppaneilta sponsorirahoitusta, jonka summaa Nieminen ei kerro.

Neljän illan non stop -esitys

Teos on kestoltaan noin kymmenen minuuttia, ja se toistetaan kolmesti tunnin aikana.

Esitykset pyörivät keskiviikkosta 23.9. lauantai-iltaan 26.9. joka ilta kello 19.30–22. Teoksen väliaikoina alue näyttäytyy visuaalisena valotaideteoksena.

Teos alkaa Hiihtomäentien yläpäästä ja kiertää hyppytornin vieressä kulkevan kävelyreitin ympäri, mikä auttaa turvaväleistä huolehtimisessa. Autot kehotetaan jättämään jäähallin alueelle, josta on vajaan kilometrin kävelymatka hyppyrimäelle. Moottorirataakin harkittiin Niemisen mukaan parkkipaikaksi, mutta ajatuksesta luovuttiin käytännön syistä.

– Sieltä olisi pitänyt valaista niin pitkä matka mäelle kulkua varten, että se olisi syönyt valoteoksen tehon.

Sibelius-fantasia ei vaikuta mitenkään Ahveniston moottoriradan toimintaan, koska toimintaa ei ole pimeään aikaan.

Esteetöntä kulkua tarvitsevien on sovittava asiasta erikseen Hiihtomäentien risteyksessä olevan järjestyksenvalvojan kanssa. Näin on mahdollista on pysäköidä auto lähemmäs teosta. HÄSA