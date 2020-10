Oletko hukannut itsesi? Oma elämäntarina on usein vyyhti solmussa olevia lankoja

Oletko miettinyt, mikä mahtaa olla tarkoituksesi tässä maailmassa? Millaisista tarinoista identiteettisi rakentuu?

Jos olet, niin silloin olet onnistunut kääntymään itseesi impulsiivisen nykymaailman melun keskellä, jossa itseään voi olla kovin vaikea löytää, saatikka kuunnella.

Kirjailija Elina Jokinen pureutuu Säröjen kauneus -mielenjärjestelyoppaassaan (Tuuma-kustannus, 2020) kysymykseen, kuinka tärkeä tarina on ihmisen oman identiteetin rakentumisen, sen ymmärtämisen ja kehittymisen kannalta.

Oma elämäntarina tuppaa olemaan melkoinen kudelma, jossa langat voivat olla kunnolla solmussa. Niiden selvittäminen käy työstä.

– Tarvitsemme eheän kokemuksen itsestämme. On makuasia, kutsutaanko sitä identiteetiksi vai tarinaksi. Se mitä kutsumme todellisuudeksi, on usein kuitenkin sanoja, sanoo Jokinen.

Sanat muodostavat tarinoita, joita ihmiset ovat aina kuunnelleet – muiden kertomina, esivanhempien ajoilta asti.

”Yritämme olla vähän kaikkea vähän kaikille”

Usein ihmiset tulkitsevat todellisuutta heihin kohdistuvien odotuksien kautta – altavastaajan roolissa. Yritetään olla oikeanlaisia ja toimia oikein oletusten pohjalta. Syntyy pelkoja ja paineita.

– Meillä on valtavasti sanoja ja tarinalinjoja käytettävissä, mutta emme silti voi kauhean hyvin. Mistä tarina alkaa, mikä on sen juoni ja millainen juoni on? Peruskysymys kuuluu, kuka minä olen?

Eri aikakausina eri maailmankolkissa tietyt sanat ovat valta-asemassa moniin muihin sanoihin verrattuna. Ne ohjaavat ihmistä katsomaan elämäänsä tietystä näkökulmasta.

– Hektisessä arjessa yritämme olla vähän kaikkea vähän kaikille. Meillä on valtavasti eri rooleja ja identiteettejä. Emme malta pysähtyä miettimään, mikä elämässä on meille olennaista ja tärkeää.

Nykyään ihminen yrittää selviytyä sanojen ja tarinoiden tulvassa, joka puskee läpi joka kanavasta. Esimerkiksi somessa tarina tarjotaan samanlaisena kaikille, on sen vastaanottaja sitten lapsi tai aikuinen.

Ehkä tämän vuoksi ihminen on alkanut suhtautua tarinoihin aiempaa kriittisemmin.

– Tarinat voidaan kokea propagandaksi ja markkinapuheeksi. Ne ovat myös paljon muuta.

Ensimmäinen askel syventyneen itseymmärryksen rakentamisessa on tulla tietoiseksi, millainen voima sanoissa piilee.

– Olisi syytä kuunnella, mitä sanoja meille tarjotaan päivittäin automaattiasetuksella. Tämän jälkeen voi pohtia, vastaavatko nämä sanat omaa kokemusta.

Säröjä ei tarvitse säikähtää

Erilaiset elämänvaiheet, kuten isot muutokset, pakottavat pysähtymään ja pohtimaan. Se tapahtuu luontaisesti.

– Parhaimmillaan siinä käy niin sanottu kaksoisvalotus, jossa itsensä voi nähdä ulkopuolelta. Arkiseen kokemustodellisuuteen iskeytyy salama ja tekee särön sieluun.

Särö rikkoo eheän pinnan, täydellisyyden illuusion, ja se harmittaa meitä, kuvailee Jokinen esikoisteoksessaan.

Vaikka ihminen on opetettu peittämään särönsä, Jokinen kannustaa avoimuuteen. Säröjä ei tarvitse säikähtää tai peitellä, ne eivät tee ihmisestä heikkoa.

Särö voi olla myös tarinanpää.

– Usein epätäydellisyyttä piilotellaan. Särö on kuitenkin hirvittävän arvokas kulkuaukko ja tunneli tarinankerronnan ja itseymmärryksen ulottuvuuksiin.

Särön kautta voi päästä kiinni omaan sisäiseen elämäntarinaansa, johon voi pureutua tutkijan otteella: kunnioittaen ja hyväksyen.

– Tarinankerronnassa on tärkeää, että annetaan rehellisiä ja rosoisia sanoja. Yleensä epävarmuustekijät piilotetaan muiden katseilta, ja ne halutaan unohtaa itsekin.

On myös hyvä pitää mielessä, että sanoja voi aina muuttaa.

– Emme ole niiden sanojen summa, millaisena muut meidät näkevät. Sisäinen tarina ei ole yksi pysyvä kertomus, vaan rakennamme sitä joka päivä tiedostamatta tai tiedostaen. Vahva sisäinen tarina auttaa suhteuttamaan ongelmia sekä helpottaa tekemään valintoja. HäSa

Korona on kuin ragnarök – Voiko kaaosta vastaan taistella? Koronapandemia on iskenyt ihmisen pakonomaiseen tarpeeseen hallita asioita. Myös sellaisiin, jotka eivät ole täysin ihmisen hallinnassa.

Ihminen haluaa kovasti hallita todellisuuttaan, arkeaan ja korona iskee tähän epävarmuuteen ja hallinnan menettämisen pelkoon. – Esivanhempamme ajattelivat, että maailma syntyy ja tuhoutuu syklisesti: elämässä pätee samankaltainen kierto kuin luonnossa. Siihen sisältyy myös ymmärrys siitä, että on asioita, joihin voi vaikuttaa – ja sitten sellaista, jota vastaan ei kannata määräänsä enempää taistella, sanoo Elina Jokinen. Jokinen luonnehtii, että korona nähdään valtavana uhkana, hieman kuin kyseessä olisi ragnarök, (skandinaavisessa mytologiassa) maailmanlopun taistelu – tai vaikka talvisota. – Joka tapauksessa se nähdään ulkoapäin tulevana uhkana, joka meidän on torjuttava, jotta pelastuisimme. Puheissa toistuu se, että korona on saatava hallintaan keinolla millä hyvänsä. Myös ragnarökin taruun sisältyy viisaus, että kaiken tuhoutumisen jälkeen maailma syntyy uudelleen, sanoo Jokinen. Jokinen on tehnyt huomion, että myös mediassa on jonkin verran näkyvillä kaaoksen hyväksyminen ja sen pohtiminen, mitä hyvää pandemiatilanteessa voi olla. – Tästä vähemmän suositusta näkökulmasta (ja tässä puhetavassa) kaaos ei ole sellaista, jota vastaan tulisi taistella. Tai se ei ole ainakaan taistelu, joka olisi yksin meidän vallassamme. Jokinen muistuttaa, että kaaos on liminaalitila, välttämätön välivaihe jonkin vanhan tuhoutumisen ja uuden alun välillä. – Tästä näkökulmasta me elämme liminaalitilassa, jossa asiat, arvot ja ihmiset etsivät uudelleen paikkaansa ennen kuin järjestäytyvät uudelleen. Olemme huonoja sietämään tämänkaltaista epävarmuutta, joka on kuitenkin osa luonnon kiertokulkua.