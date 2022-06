Riihimäkeläislähtöinen Aleksi Wilenius julkaisi toisen runokokoelman

Riihimäkeläissyntyisen Aleksi Wileniuksen toinen runokokoelma on ilmestynyt. Älä kerro tätä – tunnustuksia pohtii ihmisen todellista minuutta ja hyvän elämän epätasaisia edellytyksiä. Teoksessa runominä etsii etsii rakkautta ”hajuvesisumun keskeltä”, sellaista aitoa minuutta, joka olisi löydettävissä vain yksin tai korkeintaan kaksin. Teoksen on julkaissut Aviador. Aleksi Wilenius (s. 2000) on kasvanut Riihimäellä, mutta asuu nykyään Tampereella. Hänen...