Allinnan montussa on tarjolla tämän kesän harvinaisuus: ilmi elävää teatteria

Riihimäellä tapahtuu lauantaina erikoisia. Allinnan montussa saa ensi-iltansa ilmi elävä kesäteatteriesitys. Kyllä!

Riihimäen Nuorisoteatterin Ella ja jättipotti on kesän harvoja toteutuvia kesäteatteriesityksiä, tänä vuonna lähes harvinaisuus.

– Meillä oli se etu, että pystyimme joustamaan aika pitkään päätöksenteossa. Monet muut joutuivat jo keväällä tekemään perumispäätöksen. Kun toukokuussa vähitellen alkoi näyttää siltä, että esittäminen olisi mahdollista, päätimme, että esitys tehdään, kertoo esityksen ohjaaja Laura Ikonen.

Harjoituksiin pääseminen oli koko työryhmälle helpotus eristyksissä vietetyn kevään jälkeen.

– Kaikista huokui into päästä kotoa pois ja tekemään teatteria yhdessä. Motivaatio on ollut kohdallaan, Ikonen nauraa.

Heinäkuun puolivälistä elokuun loppuun selvitetään, mitä seuraa, kun kaveriporukka löytää koulun roskiksesta voittonumeroilla varustetun lottokupongin. Tarinan kulku ei ole mitenkään yksinkertainen tai odotettu.

Minna-Stiina Saaristo-Vellingin dramatisoima näytelmä perustuu Timo Parvelan samannimiseen lastenkirjaan. Laura Ikonen kehuu näyttämöversiota vauhdikkaasta toiminnallisuudesta ja lapsinäyttelijöiden suuhun sopivasta tekstistä.

– Tässä yhdistyvät huumori, seikkailumieli ja laulut.

Lavalla on yhteensä yksitoista näyttelijää, joista suurin osa on lapsia ja nuoria.

Päärooleja on kaikkiaan seitsemän, sillä Ellan lähipiiriin kuuluu kuusi ystävää, Pate, Samppa, Pukari, Hanna, Tiina ja Tuukka.

Kun arvokas lottokuponki katoaa, kaveriporukka ryhtyy agenttimaisesti selvittämään tapahtumia. Onko lappu vain kadonnut vai peräti varastettu?

Seikkailujuonen ohella kaverukset joutuvat pohtimaan, mikä elämässä lopulta on tärkeää – ystävät vai maallinen mammona.

Näyttelijät ovat tehneet töitä tiiviissä porukassa, mutta muun työryhmän kanssa on pidetty etäisyyttä. Mahdollisille viruksille altistumista on vähentänyt se, että koko harjoitusjakson ajan on oltu ulkona.

– Allinnan montussa riittää tilaa, joten on ollut mahdollista treenata turvallisesti. Käsiä on pesty ja desinfioitu ahkerasti, Laura Ikonen kertoo.

Allinnan montun teatterikatsomoon mahtuu 400 ihmistä, mutta tänä kesänä määrä on puolitettu, jotta turvaväleistä on mahdollista pitää kiinni. Ikosen mukaan lippuja on myyty hyvin.

– Oma fiilikseni on, että ihmiset ovat kaivanneet päästä teatteriin. Riihimäen seudulla kesäteatteria esitetään nyt paljon normaalia vähemmän. Monelle kesäteatteri on kuitenkin se, mihin halutaan joka kesä päästä. HÄSA

Riihimäen Nuorisoteatteri: Ella ja jättipotti. Esitykset Allinnan montussa 18.7.–30.8. Esityksiä on yhteensä 20.